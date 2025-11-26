Rusia echa en falta especialistas en rehabilitación para sus soldados heridos

Moscú, 26 nov (EFE).- La viceministra de Defensa de Rusia, Anna Tsivileva, se quejó en un foro dedicado a personas discapacitadas por la falta de especialistas en rehabilitación para el personal militar que combate en Ucrania, informaron este miércoles medios rusos.

«Nos faltan terapeutas de rehabilitación, especialistas y protésicos de alto nivel», dijo Tsivileva, quien es pariente del presidente ruso, Vladímir Putin.

Según la viceministra, 3.200 militares han recibido el equipo de rehabilitación necesario en los últimos dos años y medio y que el tiempo promedio entre la lesión hasta la recepción de una prótesis es de hasta tres meses.

Aunque la funcionaria no proporcionó números acerca del personal necesario, el Ministerio de Salud sostiene que en Rusia faltan aproximadamente 23.300 médicos y 63.600 profesionales sanitarios de nivel medio.

En septiembre, Tsivileva ya comentó que la guerra de Ucrania impulsó el negocio de las prótesis corporales en Rusia.

«Los participantes de la operación militar especial (guerra de Ucrania) nos han permitido alcanzar un nivel de excelencia que supera a muchos países. Probablemente ahora seamos líderes en este campo, lo que puede suponer grandes inversiones en el sector», comentó en otro foro.

Según investigaciones de plataformas independientes tales como Mediazona, se calcula que hasta agosto de 2025 murieron cerca de 220.000 personas en el bando ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

Mediazona señala que la cifra más alta de muertes fue en noviembre de 2024, con 3.000 fallecidos por semana.

El balance entre muertos y heridos en una guerra suele de ser de un muerto por cada tres heridos o uno por cada cuatro. EFE

