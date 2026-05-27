Rusia entrega carta a Armenia con la amenaza de suspender suministro de petróleo y gas

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Moscú, 27 may (EFE).- Las autoridades rusas entregaron este miércoles una carta a Armenia con la amenaza de suspender los suministros de petróleo y gas en caso de que el país caucásico prosiga su acercamiento a la Unión Europea (UE).

«El 27 de mayo la Embajada rusa entregó oficialmente a la parte armenia la carta del ministro de Energía, Serguéi Tsiviliov», aseguró María Zajárova, portavoz de Exteriores, a la prensa local.

La misiva señala, según la diplomática, que, «en caso de que continúe el proceso de integración de la República de Armenia en la UE, la parte rusa suspenderá o denunciará unilateralmente el Acuerdo entre los Gobiernos de Rusia y Armenia sobre la cooperación en el ámbito de los suministros de gas natural, productos petrolíferos y diamantes en bruto del 2 de diciembre de 2013».

La carta está dirigida al Ministerio de Administración Territorial e Infraestructura de Armenia, que esta mañana había negado haber recibido aún el documento.

El diario ruso Kommersant informó que Tsiviliov argumenta en esa carta que la profundización de las relaciones entre el país caucásico y la UE pone en peligro el desarrollo de la cooperación con Moscú.

En virtud del acuerdo suscrito en 2013, Armenia recibe en condiciones preferenciales y sin aranceles de Rusia el 85 % de sus importaciones de gas, dos tercios de sus productos petrolíferos y un 50 % de los diamantes.

El presidente ruso, Vladímir Putin, insinuó hace unas semanas de que, en caso de que las relaciones bilaterales se enfríen, Armenia podría pagar no 177 dólares por cada mil metros cúbicos de gas, sino 600 dólares, como los europeos.

«Los descuentos siempre son a costa de alguien (…) no son algo que surja de la nada. Son a costa de Rusia. Es realmente nuestro aporte al desarrollo de Armenia», afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por TASS.

Señaló que Armenia «es un país hermano, siempre fue y será un país hermano. Pero esto es a costa nuestra, hay que llamar las cosas por su nombre: es nuestra ayuda a Armenia», recalcó.

«Esto está sujeto a revisión. Y las corporaciones pueden plantearse esta cuestión. Se trata de un asunto corporativo, hay que dirigirse a Gazprom», el gigante gasístico ruso, indicó.

Aunque sigue siendo muy dependiente de Rusia, el gobierno armenio ha intentado en los últimos años diversificar sus fuentes de energía e incrementado las importaciones de combustible de Rumanía, Egipto y Bulgaria, y desde el pasado año de Azerbaiyán.

Al respecto, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, respondió este miércoles que «aquellos socios que responden con amenazas, incluso si son soterradas, actúan contra sí mismos. No ese lógico amenazar a Armenia con altos precios».

Debido al acercamiento armenio a la UE en perjuicio de la Unión Económica Eurasiática, Rusia ya ha prohibido en las últimas semanas las importaciones armenias de flores y agua mineral, suspendió las compras de vino y coñac a varias compañías, y amenaza con introducir sanciones a frutas y verduras.

En medio de las tensiones entre Armenia y Rusia y a menos de dos semanas de las elecciones legislativas, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, firmó el lunes en Ereván varios acuerdos bilaterales, lo que fue interpretado como un espaldarazo a Pashinián de cara a la votación del 7 de junio frente a la injerencia rusa.EFE

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