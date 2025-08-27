Rusia espera lograr un crecimiento del PIB no menor del 1,5 % en 2025 pese a altos tipos

Moscú, 27 ago (EFE).- Rusia tendrá un crecimiento del PIB en 2025 de al menos el 1,5 % pese a los altos tipos de interés impuestos por el Banco Central ruso para frenar la inflación, aseguró hoy el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, durante una reunión del Gobierno con el presidente, Vladímir Putin.

«Realmente, aunque este año observamos una política financiero-crediticia bastante dura, el ritmo de crecimiento económico no será menor del 1,5 % en cualquier caso», aseveró, citando datos del Ministerio de Desarrollo Económico.

El ministro de Finanzas, al igual que su colega del Ministerio de Economía, Maxim Reshétnikov, han criticado en varias ocasiones al Banco Central de Rusia (BCR) por los altos tipos, alertando que esto puede llevar al país a la recesión.

Por ello, Siluánov recalcó hoy la importancia de promover un «presupuesto equilibrado» que «dará más posibilidades al BCR de suavizar su política financiero-crediticia para hacer más asequibles los créditos e incrementar los recursos en las diversas ramas de la economía».

«Esto dará un impulso adicional al desarrollo económico y social el año que viene», sostuvo, al señalar que su cartera coordina estrechamente con el BCR las políticas crediticias para los próximos tres años.

El servicio de prensa del Ministerio de Desarrollo Económico informó hoy que en estos momentos no existe un pronóstico preciso de los resultados de este año, pero aseguró que los indicadores renovamos serían presentado próximamente.

Según los informes más recientes de esta cartera, el PIB ruso creció en el primer semestre del año un 1,2 % respecto al mismo período de 2024.

En su pronóstico de abril, el Ministerio estimó que el crecimiento del PIB en 2025 sería de un 2,5 % y en 2026 de un 2,4 %, y adelantó que presentará el próximo informe en septiembre.

A su vez, el Banco Central de Rusia pronostica un crecimiento del PIB en 2025 de un 1,0-2.0 %.

Desde el año pasado el regulador bancario ruso libra una batalla sin tregua contra la inflación, lo cual le llevó a elevar los tipos de interés hasta el nivel récord del 21 % y mantenerlos durante varios meses.

Sin embargo, ante las protestas del sector empresarial ruso, respaldados por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia y otras entidades, y la reducción de la presión inflacionaria, el BCR redujo ligeramente los tipos de interés hasta el 18 % a finales de julio pasado.EFE

