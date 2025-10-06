Rusia niega el envío de drones hacia la UE y alerta ante posible escalada por parte OTAN

Moscú, 6 oct (EFE).- Rusia rechazó hoy las acusaciones sobre el envío de drones hacia Alemania y otros países de la Unión Europea (UE) y alertó ante preparativos de escalada por parte de los Veintisiete y la OTAN.

«El asunto ese de los drones, realmente, es cuando menos extraño. Pero nuevamente no existe fundamento alguno para acusar de ello a Rusia», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que «en Europa hay muchos políticos que tienden a acusar ahora de todo a Rusia», al comentar declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, de que Moscú podría estar detrás de los envíos de drones en la UE.

«Siempre lo hacen sin fundamentos, de modo indiscriminado y nuestra actitud ante esto es la correspondiente», indicó.

Recordó que en una ciudad europea arrestaron a un ciudadano local que estaba volando un dron «que causó un revuelo».

«Detuvieron a un muchacho, resultó que era aficionado a los drones. El comunicado señala que el joven no tiene relación alguna con Rusia. Este es un ejemplo concreto, pequeño y particular, pero hay que mirar con mayor amplitud», aseveró.

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, recordó que Rusia propuso a Polonia consultas con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Exteriores pero «las ignoraron».

En lugar de ello, Varsovia se dirigió a la OTAN con la solicitud de activar el artículo 4 sobre consultas ante una posible amenaza.

«Si ellos tienen preguntas sobre el origen de estos drones, de dónde volaban, claro está que debían haberse dirigido a nosotros. Pero por cuanto no se dirigieron, esto significa que no están interesados en esclarecer de veras la situación», dijo.

Estimó que los planes político-militares de la UE y la OTAN apuntan hacia preparativos para una confrontación con Rusia.

«Los riesgos son muy grandes. Vemos que Europa va por el camino de la escalada», indicó, al constatar «el incremento de la ayuda militar de Occidente a Ucrania (…) y el envío de armas cada vez más mortíferas».

Además, denunció, «esto también se observa en el flanco oriental de la OTAN, donde se incrementa el número de maniobras militares».

«El carácter de estos ejercicios se torna cada vez más y más agresivo. Se practican operaciones ofensivas con desembarco de tropas, se incrementan las actividades de espionaje aéreo. Se eleva la presencia del componente nuclear. Junto a nuestras fronteras vuelan bombarderos estratégicos estadounidenses», destacó.

Concluyó que «se trata de una política dirigida de modo evidente a la confrontación con Rusia y a los preparativos para un enfrentamiento militar con Rusia». EFE

