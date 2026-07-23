Rusia rebaja optimismo sobre pronto arreglo en Ucrania tras encuentro entre Lavrov y Rubio

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Moscú, 23 jul (EFE).- El Kremlin rebajó este jueves el optimismo sobre un pronto arreglo del conflicto ucraniano tras la primera reunión hoy en casi un año entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

«En esta situación, no me mostraría excesivamente optimista. Efectivamente, hay contactos. Esto siempre es positivo, pero no hay motivos para hablar de una nueva dinámica o de un nuevo impulso», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A su vez, aseguró que Moscú confía en que «los negociadores estadounidenses se liberen» y «puedan viajar a Moscú para continuar el diálogo», en alusión a la implicación de Steve Witkoff y Jared Kuchner en la situación en Irán.

«Nosotros seguimos abiertos al proceso de negociación», dijo.

Peskov añadió que, mientras Kiev es instigado por sus aliados europeos a continuar la guerra, «nosotros también continuamos nuestra operación militar especial».

Al respecto, destacó que en ese terreno -el ejército ruso asegura que está avanzando en el norte de la región de Donetsk- «la dinámica es positiva».

Lavrov y Rubio se reunieron hoy durante unos 35 minutos en Manila -donde se han congregado los jefes de la diplomacia de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)-, su primer encuentro desde septiembre de 2025.

Según el Ministerio de Exteriores ruso, durante la conversación «Lavrov informó a su homólogo sobre la situación real a lo largo de la línea de contacto y enfatizó la inadmisibilidad de seguir armando al régimen de Kiev».

Rusia, asimismo, acusó a los países europeos de impulsar políticas «desestabilizadoras» que «buscan infligir una ‘derrota estratégica'» a Moscú.

Por su parte, Rubio aseguró tras el encuentro que su país sigue interesado en jugar un «papel constructivo» para poner fin a lo que llamó «una guerra sin sentido».

En los últimos meses, Rubio se ha mostrado mucho más crítico con la campaña militar rusa, aduciendo que fue un «fracaso estratégico» y que Rusia no tiene opciones de ganar la guerra, declaraciones que molestaron a Lavrov.

Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, con mediación de Washington, están estancadas desde febrero pasado, cuando Estados Unidos lanzó su ofensiva contra Irán.

Desde entonces, los ucranianos han incrementado sus ataques contra la retaguardia rusa, ante lo cual Moscú ha intensificado sus bombardeos contra Kiev y el puerto de Odesa, en el mar Negro.

Debido a estos ataques, la prensa occidental asegura que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha endurecido su postura y no piensa hacer concesiones territoriales en futuras negociaciones con Kiev.EFE

mos/cg