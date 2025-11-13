Rusia revela la creación de Fuerzas de Sistemas no Tripulados

1 minuto

Moscú, 13 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia reveló hoy oficialmente la creación de una nueva rama de sus Fuerzas Armadas que se dedicará exclusivamente a sistemas no tripulados.

Las Fuerzas de Sistemas no Tripulados fueron creados tras el aumento del uso de los drones en los últimos años, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado.

Según Moscú, en la guerra de Ucrania el «80 % de las misiones de combate» se realizan con el uso de aparatos no tripulados.

«El papel de estos sistemas en los conflictos armados modernos es tan significativo que el éxito de las operaciones de las tropas depende en gran medida de la eficacia del manejo de estos sistemas no tripulados», agrega la nota.

La decisión de crear una nueva rama en el ejército ruso fue anunciada a finales del año pasado por el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov.

Según el subjefe del nuevo cuerpo, el coronel Serguéi Ishtuganov, afirmó que las Fuerzas de Sistemas no Tripulados ya tienen su estructura definida y cuentan con las unidades necesarias. EFE

