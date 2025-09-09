The Swiss voice in the world since 1935

Rusia venderá el aeropuerto de Domodédovo de Moscú, nacionalizado en junio pasado

Moscú, 9 sep (EFE).- Rusia venderá «lo antes posible» el aeropuerto moscovita de Domodédovo, nacionalizado en junio de este año, anunció este martes el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov.

«Hay un plan para vender (Domodédovo). Veremos si podemos hacerlo antes del fin de este año. Nos interesa vender este activo inmobiliario lo antes posible», dijo Siluánov al medio ruso RBK.

Según el ministro, ya han encontrado un posible comprador, aunque se hará a través de subasta abierta.

«Sin duda, lo haremos en subasta abierta, para que haya un precio de mercado y haya competencia», subrayó.

El aeropuerto fue nacionalizado este verano después de que la Fiscalía General presentase una demanda contra sus copropietarios, Dmitri Kámenshik y Valeri Kogan, en enero.

Como figura, la demanda se basa en la «protección de los intereses nacionales, garantizar la seguridad del Estado y eliminar el control extranjero ilegal sobre un grupo de empresas estratégicas en el Aeropuerto Domodédovo», pues los dueños tenían nacionalidad extranjera (de Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Israel).

El pasado 1 de septiembre el tribunal rechazó las apelaciones de los acusados.

Ayer, la Fiscalía pidió la nacionalización de la empresa de servicio de agua Rostovvodokanal.

Según medios occidentales, estos procesos de nacionalización y posterior venta a manos privadas se llevan a cabo indiscriminadamente ante la ausencia de control legal en todos los territorios ucranianos anexionados por Rusia con el objetivo de hacerse con los nuevos mercados.

En Rusia, desde 2023 también fueron nacionalizadas más de 100 grandes empresas, muchas de ellas posteriormente vendidas a círculos cercanos al Kremlin, tales como Danone, que quedó en las manos de la familia del líder de Chechenia, Ramzán Kadírov.EFE

mos/cg

