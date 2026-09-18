Rusia vota en unas elecciones sin suspenso en plena guerra con Ucrania

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Rusia inició este viernes tres días de votación para renovar su Parlamento, en unos comicios que el partido de Vladimir Putin tiene prácticamente asegurados y que servirán también para medir el respaldo a la guerra en Ucrania.

Es la primera votación parlamentaria en Rusia desde que Moscú envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, en un conflicto que ha causado cientos de miles de muertos.

La jornada empezó con el lanzamiento de 350 drones ucranianos contra la región de Moscú, dijo el alcalde de la capital, aunque una mayoría fueron interceptados y destruidos.

A los comicios solo concurren partidos que respaldan a Putin y su campaña militar en Ucrania. La votación se celebra también en los territorios ucranianos que controla.

Los comicios servirán al Kremlin para medir el nivel de apoyo popular a una guerra cuyas consecuencias se han hecho sentir con más fuerza que nunca este año.

La votación está destinada a renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento, y cerrarán el domingo a las 18H00 GMT. Los primeros resultados se esperan inmediatamente después.

Putin gobierna desde la víspera de Año Nuevo de 1999 y su partido, Rusia Unida, ha dominado la política del país desde principios de la década de 2000.

En un colegio electoral del centro de Moscú, Serguéi Korenets, un trabajador ferroviario de 41 años, explicó que votaría por Rusia Unida en nombre de la «estabilidad», retomando uno de los principales lemas políticos de Putin.

Preguntado sobre si cuatro años y medio de guerra pueden considerarse precisamente un símbolo de estabilidad, respondió: «Por supuesto que quiero que todo esto termine lo antes posible».

Sin embargo, aseguró no desear cambios en el ámbito interno porque se siente satisfecho con su situación económica.

– Censura al estilo soviético –

Pocos en Rusia dudan de la victoria del partido de Putin, que votó el viernes electrónicamente, según imágenes de la televisión pública.

Sus rivales son formaciones que respaldan la mayoría de sus políticas y la guerra en Ucrania: el Partido Comunista, el nacionalista LDPR, el conservador Rusia Justa y el liberal Gente Nueva.

El partido Yábloko, que pidió poner fin a los combates, fue excluido de la contienda poco antes de la votación y uno de sus principales dirigentes, Lev Shlosberg, fue encarcelado.

«Rusia Unida va a obtener la mayoría pase lo que pase», dijo Apóstol, un moscovita de 20 años. «Así que no veo el interés de votar por un partido de la oposición».

Tatiana Stanovaya, una analista política rusa radicada en Francia, afirmó que a Putin le gusta «comparar su situación política» con la de los países europeos.

«Puede decir: ‘Miren, hemos tenido unas elecciones. Disfruto de un apoyo considerable por parte de los rusos. Estamos todos unidos'», dijo a la AFP.

En una breve alocución televisada el miércoles, el presidente ruso, de 73 años, instó a sus conciudadanos a votar para mostrar a las tropas que «detrás de nuestros combatientes hay millones de personas» y para dar una «respuesta conjunta a quienes quieren debilitar a Rusia».

La guerra ha roto los lazos de Moscú con Occidente, que ha castigado a Rusia con duras sanciones económicas.

– Frustración popular –

En ausencia de un debate público y con el disenso y la crítica prohibidos, la votación servirá al Kremlin como barómetro de la frustración popular con el conflicto, sin final a la vista.

Este año, la guerra ha afectado a los rusos más que nunca, con ataques ucranianos que han llegado hasta los Urales y Siberia.

Los adversarios políticos de Putin fueron en su mayoría empujados al exilio y su principal opositor, Alexéi Navalni, murió en una prisión del Ártico en 2024.

La oposición rusa en el exilio instó a los rusos contrarios al Kremlin a no boicotear las elecciones, sino a votar «contra el partido de Putin», y publicó recomendaciones sobre a quién apoyar en cada región.

Un grupo de eurodiputados y opositores rusos en el exilio vinculados al Consejo de Europa calificó los comicios de «farsa» y afirmó que dará lugar a un Parlamento sin legitimidad democrática.

«Las autoridades rusas han continuado intensificando la represión sistemática e institucionalizada para excluir a cualquier fuerza de oposición democrática», dijo de su parte Christian Wigand, un portavoz de la UE.

Algunos rusos temen una nueva movilización militar como la de 2022, cuando 300.000 reservistas fueron llamados a filas en una medida impopular que provocó la salida de numerosos hombres en edad militar.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado al Kremlin de planear una nueva campaña de movilización «este otoño» boreal, algo que Putin niega.

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