Rusia vuelve a ofrecer sus servicios de mediador en la guerra de Irán

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Moscú, 31 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, volvió a ofrecer este martes los servicios de mediador de su país en la guerra de Irán y exigió el cese de la agresión estadounidense e israelí contra la República Islámica.

«Estamos dispuestos a ofrecer mediación y otra clase de ayuda en los esfuerzos por encontrar vías para que la situación vuelva a la vía política y diplomática», afirmó Lavrov durante una reunión general del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, citado por la agencia TASS.

Además, el jefe de la diplomacia rusa exigió «el cese inmediato de la agresión estadounidense e israelí contra Irán» y calificó de «inaceptable» el uso de la fuerza militar contra civiles y la infraestructura civil, ya sea en Irán o en los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, con cuyos homólogos se reunió el lunes.

Acusó también a Estados Unidos e Israel de buscar la división en Oriente Medio.

«Estados Unidos e Israel están tratando de impedir la normalización (de relaciones) entre Irán y sus vecinos, e incluso incitar a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo contra Irán», dijo el ministro.

Lavrov criticó las «deshonestas» acciones de Estados Unidos y de su presidente, Donald Trump, sobre todo por haber utilizado las negociaciones que tuvieron lugar en Ginebra como distracción para llevar a cabo el plan de ataque.

Tras la reunión de ayer con los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, Lavrov hizo hincapié en la «inadmisibilidad» de involucrar al resto de países de la región «en una guerra ajena, así como en los ataques contra su infraestructura civil, incluyendo la energía y otras instalaciones vitales».

Además de los delegados del Consejo de Cooperación del Golfo, en la reunión estuvieron presentes los representantes de la diplomacia de Kuwait, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.EFE

mos/fpa