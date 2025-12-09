Rusia y Nicaragua firmarán acuerdo para la entrega mutua de presos

1 minuto

Moscú, 9 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, encargó hoy al Ministerio de Justicia firmar un acuerdo entre Rusia y Nicaragua sobre la entrega mutua de ciudadanos condenados a penas de cárcel.

«Aprobar la propuesta del Gobierno de la Federación Rusa sobre la firma del Acuerdo entre Rusia y Nicaragua sobre la entrega de personas para el cumplimiento de condenas de prisión», indica el decreto presidencial publicado en el portal de información legal del Estado ruso.

Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

El 5 de octubre de 2024, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, dijo que su país trabaja «de la mano» con Rusia «por el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, más justo, más solidario, en paz, seguridad y bienestar».

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde el 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Nicaragua junto con Corea del Norte y Siria son los únicos países que han reconocido la legalidad de la anexión por Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Con anterioridad, Nicaragua reconoció las independencias de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Rusia.EFE

mos/lab