Sábado 30 y domingo 31 de mayo y lunes 1 de junio de 2026 (19.30 GMT)

10 minutos

Madrid, 29 may (EFE).-

SÁBADO

Singapur.- El Diálogo Shangri-La, el foro de Defensa anual más importante de Asia, continúa en Singapur, con la ponencia del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, con las negociaciones sobre Irán y su impacto en la región como telón de fondo, así como las tensiones con China por Taiwán.

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Bogotá.- Las autoridades colombianas ultiman los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo para las que están habilitados 41.421.973 ciudadanos que podrán votar para elegir al sucesor de Gustavo Petro, el actual mandatario, quien no puede presentarse a la reelección porque no lo permite la Constitución.

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Lima.- El antifujimorismo convoca a una manifestación contra la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, que busca gobernar el país por cuarta vez, de cara a la segunda vuelta de las elecciones del próximo 7 de junio, en la que se enfrentará al izquierdista Roberto Sánchez. Plaza San Martín

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Maracaibo (Venezuela).- El opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, encabeza una protesta en Zulia para exigir un cronograma electoral y una transición ordenada en Venezuela, a casi cinco meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

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Madrid.- Miles de fieles evangélicos se reúnen este sábado y domingo en el Festival de la Esperanza, un evento masivo que tendrá como principal invitado al pastor estadounidense Franklin Graham, considerado uno de los asesores espiriturales de Donald Trump y una controvertida figura por su posicionamiento político y que se opone en sus prédicas al aborto, los derechos de las personas LGTBIQ o la agenda de género.

Asunción.- Organizaciones sociales convocan en Paraguay a una marcha contra el abuso y la explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Plaza Uruguaya

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Tegucigalpa.- Conmemoración del Día del Árbol en Honduras, un país que cada año pierde en promedio unas 70.000 hectáreas de bosques por los incendios y la tala ilegal.

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Madrid.- Astro musical del momento a nivel global, después de su paso por los Grammy, su mediática residencia en su Puerto Rico natal y su comentado y reivindicativo espectáculo en la Super Bowl, Bad Bunny recala por fin en Madrid para ofrecer el primero de sus diez históricos y esperados conciertos en el estadio Metropolitano.

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Ciudad de México – ‘Las sandías’, el último caballete firmado por Diego Rivera, y ‘La columna rota’, considerada la “obra maestra” de Frida Kahlo, forman parte de la colección privada del Museo Dolores Olmedo, que mantuvo sus puertas cerradas durante seis años y este sábado las vuelve abrir para recibir tanto al turismo atraído por el Mundial como a decenas de vecinos que exigieron su reapertura.

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Miami- El colombiano Grupo Niche promueve su nuevo álbum ‘Más que palabras’, con el que promete “redefinir la salsa” y anuncia una gira por Estados Unidos y otros países ante el creciente interés por el género, según dicen sus integrantes en una entrevista con EFE.

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Budapest.- Ambiente en los aledaños del Emirates Stadium donde los aficionados del Arsenal se concentrarán para ver la final de la Champions League.

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París.- Las autoridades francesas han preparado un dispositivo excepcional de seguridad en la capital y en el resto del país, con 22.000 agentes movilizados con vistas a la final de la Liga de Campeones que se disputa el sábado en Budapest entre el París Saint Germain (PSG) y el Arsenal ante los antecedentes de disturbios en otras ocasiones.

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Teresópolis (Brasil).- Rueda de prensa de jugadores de la selección brasileña durante la concentración de la Canarinha para el Mundial 2026.

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DOMINGO

Bogotá – Los colombianos votan en primera vuelta por el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030 en una elección que, todo indica, se definirá en segunda vuelta el 21 de junio ya que ningún candidato parece tener la mayoría requerida, de la mitad más uno de los votos.

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Singapur.- Concluye el Diálogo Shangri-La de Singapur, cuando es habitual que el último día sea protagonizado por un enviado del Ministerio de Defensa chino, en un foro que ha servido tradicionalmente de ocasión para el diálogo de seguridad entre las dos potencias mundiales, si bien Pekín no envió a su ministro en la pasada edición.

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Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece un informe nacional con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral, y para celebrar, conmemorar y defender el movimiento político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Lima.- La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, los dos candidatos que se disputan la Presidencia de Perú en la segunda vuelta de las elecciones del próximo 7 de junio, participan en el único debate entre ambos, a una semana de la decisiva votación.

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Londres.- El desempleo juvenil en el Reino Unido está en su peor momento y las perspectivas se vislumbran cada vez más difíciles, según un informe recién divulgado en Londres: si ahora suman un millón, dentro de cinco años van a ser más, y se calcula que uno de cada seis jóvenes no estudiará ni trabajará salvo que se tomen medidas concretas.

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La Habana.- Digerir la crisis a través del humor es algo muy cubano y, además, el núcleo de un exitoso proyecto de stand-up semanal en La Habana que desde la risa aborda los apagones, la escasez y la inflación.

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Dublín. Tres siglos después de su publicación, ‘Los viajes de Gulliver’, del escritor irlandés Jonathan Swift, sigue navegando entre generaciones como una de las sátiras más influyentes de la literatura, tan vigente ahora como entonces por su crítica feroz a la vanidad humana, la corrupción, la desigualdad o el fanatismo religioso.

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Bangkok.- Tailandia celebra la tradicional marcha del Orgullo LGTBI en Bangkok, donde se espera la participación de miles de personas, en uno de los pocos países asiáticos que reconoce el matrimonio igualitario.

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Varias ciudades (Indonesia/Malasia).- Se celebra el Vesak Day o cumpleaños de Buda.

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Roma.- Etapa final del Giro de Italia que cierra en el Circo Máximo en Roma.

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Londres.- El Arsenal de Mikel Arteta celebra el final de una exitosa temporada con sus aficionados con un pasacalles, en las calles de Londres.

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LUNES

Bogotá.- Seguimiento del resultado de las elecciones presidenciales en Colombia.

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Adís Abeba.- Etiopía celebra elecciones generales en un contexto marcado por los temores de un nuevo conflicto en la provincia norteña de Tigré y por la violencia en varias zonas del país.

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Santo Domingo.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibe a su colega de Surinam, Jennifer Greelings-Simons, de visita oficial en el país y con quien firmará varios instrumentos y realizará una declaración conjunta.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Ciudad de México.- Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comienzan un paro nacional indefinido con un plantón en la Ciudad de México, a 10 días del Mundial, el cual amenazan con boicotear, y con lo que buscan presionar al gobierno para mejorar sus condiciones laborales.

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Miami (EEUU).- La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio de la temporada de huracanes, que se extenderá desde este lunes y hasta el 30 de noviembre.

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Moscú.- Moscú alberga una marcha contra el aborto coincidiendo con el Día del Niño en Rusia en la que participan organizaciones ultraderechistas.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en audiencia en el Vaticano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a pocos días de la visita del pontífice a España.

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Miami (EEUU).- El condado de Miami-Dade anuncia sus planes de transporte para el Mundial 2026, donde la ciudad de Miami acogerá siete partidos, en una rueda de prensa en la que también aportará detalles sobre el ‘Fan Fest’ para los aficionados.

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San José.- Costa Rica se ha convertido en un pionero regional en movilidad eléctrica con leyes puntuales e incentivos para los vehículos eléctricos que cada vez son más y que han venido a aliviar los costos económicos y la huella ambiental derivados de los combustibles fósiles.

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Quito.- Cuando la enfermedad golpea y el cuerpo se debilita, la soledad parece inevitable. Pero en Ecuador, un grupo de mujeres encontró una manera de convertir ese dolor en solidaridad y compañía: tejen cobijas que se han convertido en abrazos de esperanza y símbolo de amor.

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Montpellier (Francia).- El artista catalán Jaume Plensa inaugurará el próximo 1 de junio en el Carré Sainte-Anne de Montpellier la exposición Mirage, una instalación concebida específicamente para la antigua iglesia desacralizada, donde sus esculturas monumentales dialogarán con la arquitectura, la luz y la memoria del espacio en una propuesta centrada en la contemplación y la introspección. (Vídeo)(Foto)

Londres.- La exposición ‘Ternura y Rabia’ protagoniza en Londres la experiencia emocional y política de las personas que sobrevivieron, cuidaron y lucharon durante la crisis del VIH en los años 80 y 90.

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rci/EFETV

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