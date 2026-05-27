Sánchez descarta adelantar elecciones y defiende la «estabilidad» frente a la parálisis

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Roma, 27 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha descartado este miércoles adelantar las elecciones y ha ratificado que su objetivo y determinación es agotar la legislatura porque lo que a España le conviene es la estabilidad y no la «parálisis» que considera que supondría convocar ahora comicios.

Sánchez ha vuelto a mostrarse favorable a agotar su mandato en la rueda de prensa que ha ofrecido en Roma tras la reunión que ha mantenido con el papa en el Vaticano, al preguntarle si sigue pensando en que la legislatura llegará hasta el final pese a los asuntos a los que está teniendo que hacer frente el Ejecutivo y las peticiones de adelanto electoral de diversos partidos.

El jefe del Gobierno ha recalcado que aún tiene que culminar tareas y no sería bueno para el país la «parálisis» que considera que supondría convocar ahora elecciones y el proceso posterior hasta lograr la investidura de un presidente.

«Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años, y ese es el objetivo y la determinación del Gobierno para culminar tareas muy importantes», ha enfatizado.

Sánchez ha recordado que desde que está al frente del Gobierno ha habido muchos cambios de primeros ministros en otros países y ha considerado que eso no es bueno para hacer las transformaciones necesarias.

Ha precisado que la estabilidad que ha logrado su Gobierno y «en circunstancias muy difíciles» no es un fin en sí mismo, pero sí estima que es un instrumento muy importante para lograr el crecimiento económico que está experimentando España, la reducción del paro y la de la desigualdad social.

A su juicio, todo eso no habría sido posible sin estabilidad, algo que ha dado por hecho que no se habría logrado con un Gobierno liderado por partidos, en referencia a la oposición, que defienden frenar las energías renovables o ponen en cuestión algunas políticas en derechos y libertades.

Ante las voces que en el PSOE le piden adelantar elecciones, el presidente del Gobierno ha pedido permitirle la broma de que lo harán porque sabe que va a obtener en el Congreso una mayoría más amplia para poder gobernar de manera más tranquila.

«Y yo se lo agradezco», ha apostillado tirando de ironía ante ese tipo de peticiones de dirigentes socialistas y que también han secundado partidos que fueron socios de su investidura.

Sánchez ha recalcado que no puede convocar elecciones por interés partidista, sino por el interés general de los ciudadanos, y ese interés ha dicho que en la actualidad, con las guerras que está habiendo en el mundo y sus consecuencias económicas, se necesitan respuestas eficaces y equitativas.

La consolidación de las políticas progresistas es lo que cree que está permitiendo hacer frente a esas consecuencias y dar certezas a los ciudadanos.

Sánchez ha insistido en el periodo de parálisis al que cree que podrían abocar unas elecciones anticipadas a la vista de lo que ha sucedido en países como Dinamarca, con meses transcurridos sin que se formase Gobierno. EFE

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