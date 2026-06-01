Sánchez presenta un nuevo plan de gobierno «de consenso» días antes de elecciones en Perú

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Lima, 1 jun (EFE).- El candidato izquierdista a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez presentó este lunes un nuevo plan de gobierno que, según indicó, ha sido consensuado con otras fuerzas políticas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que lo enfrentará el próximo domingo con la derechista Keiko Fujimori.

«Este es el plan con el cual gobernaremos», remarcó Sánchez al ser preguntado por periodistas sobre los cambios que contiene el programa a pocos días de las elecciones, como la decisión de respetar los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por el país, que había ofrecido revisar durante su campaña política.

Sánchez explicó en una rueda de prensa que ahora «esta es la oferta, el programa de consenso, que reúne no solamente a Juntos por el Perú», su partido, «sino a todos aquellos» que han sido convocados para apoyar su candidatura en la segunda vuelta «buscando las coincidencias para solucionar los principales problemas» del país.

Señaló que el plan se denomina ‘Prioridades estratégicas para la gobernabilidad y el desarrollo con equidad de la nación peruana: 2026-2031’ e incorpora las aportaciones de los partidos, principalmente de izquierda, que apoyan su candidatura, como Ahora Nación y Primero la Gente.

Sánchez dijo que Juntos por el Perú y sus aliados están «comprometidos y seguros» de que van «a recuperar la democracia, la justicia, la vida, el progreso, el desarrollo» en su país y ratificó su propuesta de que va a plantear que Perú sea considerado un «Estado plurinacional».

El candidato también señaló que propone «un nuevo pacto económico social», ya que aseguró que el pueblo peruano «siente que esta democracia no lo representa, este Estado no los mira como personas y esta economía los mira solo como un número».

Durante la rueda de prensa, el candidato presentó a su equipo de trabajo técnico, entre los que incluyó a los exministros Pedro Francke, Anahí Durand, Manuel Rodríguez Cuadros y Hernando Cevallos que, al igual que él, formaron parte del gobierno del ahora encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Sánchez presentó su nuevo plan de gobierno y a su equipo técnico horas después de haber protagonizado, durante la noche del domingo, un tenso debate electoral con Fujimori, que estuvo plagado de ataques en los que se acusaron mutuamente de ser los culpables del «caos» del país.

Fujimori y Sánchez obtuvieron la primera y la segunda votación más alta, respectivamente, en las elecciones generales del pasado 12 de abril y cerrarán sus campañas el próximo jueves. EFE

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