Salen a la luz un dibujo y un manuscrito de Rubens en una hoja de cuaderno de 1607

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Ignacio Blanco

Amberes (Bélgica), 29 may (EFE).- Un dibujo del pintor Peter Paul Rubens que representa a tres apóstoles y un manuscrito redactado cuando tenía 30 años han sido redescubiertos y sacados a la luz por primera vez en su ciudad natal, Amberes, donde la casa museo del artista exhibe una hoja de cuaderno de hace más de 400 años.

Esta lámina a doble cara, con un boceto que no se plasmó en ninguna de sus obras y un borrador parcial de una carta, está fechada en septiembre de 1607, cuando el pintor vivió en Roma y trabajó para los duques de Mantua en los primeros ocho años del siglo XVII.

En la portada, Rubens plasma tres figuras con túnicas clásicas en un boceto que, por sus características, se realizó de forma rápida y espontánea, según la casa museo que hoy lo exhibe, que además vaticina que trata de representar a tres apóstoles.

«No sabemos con seguridad si es una copia que Rubens hizo de una obra que había visto en Roma o un boceto para composición propia, pero seguramente se convirtió en un pedazo de su banco de datos, en una inspiración para composiciones en el futuro -y pensamos que uno de los apóstoles es San Juan-, pero no hemos identificado una pintura que coincida plenamente con el dibujo», explica a EFE una de las comisarias de la investigación artística, Abigail Newman.

Un manuscrito que revela cómo era el pintor

Mientras, en el reverso, aparece un borrador de una carta en italiano dirigida al pintor Cristoforo Roncalli, en la que el artista amberino le pide celeridad con un encargo que le había realizado su mecenas, la duquesa Eleonora de’ Medici. El artista no solo sirvió a los duques como pintor, sino también como mediador y consejero para la adquisición de otras obras.

«Esta carta es en realidad un borrador, no tenemos la carta final, no existe. Pero el borrador nos da una idea de su relación con una de sus mecenas, y es muy importante que sea una mecenas femenina», añade Newman.

Según la comisaria, el texto desvela además ciertas características de Rubens, no como pintor, sino como persona. Resalta el carácter «joven» y «diplomático» del artista, que en ese momento tenía 30 años y estaba tratando de «arreglar todo de buena manera», lo que contrasta con el maestro que posteriormente actuaría de forma más «libre», y no bajo órdenes.

La investigadora destaca también que el manuscrito es ahora el más antiguo de los diez que exhibe el museo de la localidad y señala que «es muy especial» que la hoja cuente con una carta en el anverso y un dibujo en el reverso. «No tenemos muchos ejemplos así», resalta.

Cuatro siglos de antigüedad, 110.000 euros y exhibición de las caras por turnos

Esta hoja de cuaderno de más de cuatro siglos de antigüedad ha sido adquirida por la Fundación Rey Balduino por valor de 110.000 euros y prestada a largo plazo por esta organización a la casa museo de Rubens.

«Una importante pieza del patrimonio belga se ha salvado para la nación», subrayan desde el museo.

Así, la lámina se muestra por primera vez al público desde el pasado 19 de mayo en el ‘Rubens Experience’, un espacio interactivo abierto en 2024 junto a la casa del artista, cerrada por obras de renovación previsiblemente hasta 2030.

Esta nueva facción del museo mostrará cada tres meses una de las dos partes de la lámina para evitar que se dañe esta pieza auténtica. En sus primeros meses de apertura, está visible el lado del dibujo.

Tras la renovación del museo, la lámina ocupará un lugar destacado en la colección y también estará disponible en línea. EFE

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