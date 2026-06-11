Salma Hayek da la bienvenida al Mundial 2026 en un estadio repleto de estrellas en México

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Ciudad de México, 11 jun (EFE).- La actriz mexicana Salma Hayek, como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dio la bienvenida al encuentro deportivo inaugurado este jueves en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, con un discurso en el que destacó la «unión del fútbol».

«Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026», declaró la artista de Hollywood frente a un estadio repleto de estrellas del cine, del deporte y de la música.

La productora aseguró que los mexicanos están «muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos».

Minutos después de su mensaje, se vio a Hayek posando junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien sostuvo con buenos ánimos el trofeo que se adjudicará el campeón del torneo mundialista, del que México es sede por tercera vez en una cita en esta ocasión acogida junto a Estados Unidos y Canadá.

Entre la afición destacó la pasión, pero también personalidades del espectáculo a nivel internacional como la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, y nacionales como los actores mexicanos Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Juan Pablo Medina y Karla Souza, quien participó en ‘México 86’, película que hace referencia al torneo mundialista en México.

También deslumbró la figura del boxeador Canelo Álvarez acompañado de su esposa, la modelo Fernanda Gómez, así como la leyenda del fútbol brasileño Roberto Carlos y el exjugador de baloncesto Joakim Noah. EFE

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