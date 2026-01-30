Salvador Sobral y otros cantantes retiran su música de Spotify como boicot a un directivo

2 minutos

Barcelona, 30 ene (EFE).- Unos 70 artistas y grupos musicales, como el portugués Salvador Sobral y las españolas Clara Peya y Magalí Sare, han retirado su obra de Spotify desde este viernes como protesta contra el alto ejecutivo de la plataforma musical Daniel Ek.

Según informa el movimiento Boicot a Spotify en su página web, uno de los motivos es la noticia de que Ek ha invertido cerca de 700 millones de euros en Helsing, una empresa armamentista alemana que fabrica tecnología militar con inteligencia artificial (IA).

Aducen otras razones para el boicot, como que en Estados Unidos Spotify emite anuncios del ICE, la polémica agencia de control de inmigración y aduanas, que los últimos tiempos es cuestionada fuertemente por la muerte de dos personas de nacionalidad estadounidense y las redadas contra los extranjeros que se encuentran en situación irregular.

Boicot a Spotify también denuncia que la empresa paga solo entre 0,001 € y 0,003 euros por reproducción, lo que beneficia especialmente a los grandes artistas, además de que «desarrolla y promueve contenido generado con IA, vulnera derechos de autor y acumula millones de visualizaciones que no retribuyen en artistas reales».

Reclama por ello, tanto a artistas como usuarios, abandonar Spotify a partir del 30 de enero y recomienda una serie de opciones con un mejor «perfil ético».

Así, hoy el perfil de Spotify de Salvador Sobral está vacío de sus canciones, tan solo quedan colaboraciones con otros artistas que él no puede retirar, y luce como foto el emblema de Boicot a Spotify. EFE

