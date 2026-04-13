Salvini acusa a la Unión Europea de favorecer la derrota de Orbán por congelar sus fondos

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Roma, 13 abr (EFE).- El vicepresidente del Gobierno de Italia y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, lamentó este lunes la derrota en Hungría de su socio Viktor Orbán, atribuyéndola en parte a la congelación de fondos por parte de la Unión Europea.

«He mandado un mensaje a Orbán porque es una persona que ha hecho mucho por su gente, incluso a riesgo de su vida y en medio de mil dificultades. Pero es la democracia y no se puede vencer siempre», declaró Salvini en el canal ‘Telelombardía’.

El político italiano llegó a volar a Budapest para implicarse en la campaña del primer ministro ultranacionalista, aliado suyo en Europa con el grupo de los ‘Patriotas’, al igual que los españoles de Vox o los ‘lepenistas’ franceses de ‘Agrupación Nacional’.

A su parecer, la derrota de Orbán tras dieciséis años en el poder se debe a «un contexto internacional complicado con dos guerras abiertas» pero también a que Bruselas le bloqueaba miles de millones de euros en fondos por su preocupación ante la corrupción en su Gobierno y sus ataques al Estado de derecho húngaro.

«Orbán tenía 20.000 millones de euros congelados en Bruselas porque no permitía entrar inmigrantes en Hungría. Está claro que la situación económica era compleja porque él, siendo una persona de palabra, había dicho ‘no’. Le ha costado la victoria», aseveró.

Salvini deseó «buen trabajo» a «quien ha ganado», sin pronunciar el nombre del vencedor y futuro primer ministro, el conservador Péter Magyar.

«La izquierda se alegra pero ellos no estaban», arremetió.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuya coalición está respaldada por Salvini, ya felicitó en la noche del domingo a Magyar por un triunfo que destacó como «claro».

Pero también se refirió a Orbán como un «amigo», dada la notoria amistad que mantienen durante años, aunque los ultraderechistas ‘Hermanos de Italia’ de Meloni no se sumaron a los ‘Patriotas por Europa’ de Orbán y Salvini. EFE

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