Sanguinetti celebra 90 años: «Si algo me define a mí es la búsqueda de los equilibrios»

Santiago Carbone

Montevideo, 5 ene (EFE).- Nacido el 6 de enero de 1936 y presidente de Uruguay en dos oportunidades, Julio María Sanguinetti asegura que algo que lo define es «la búsqueda de los equilibrios» tanto en lo político, como en lo económico y lo social.

«Siento que mi legado para los ciudadanos uruguayos es el de un político que ha dedicado su vida al servicio público con devoción, con honestidad, con espíritu republicano y buscando siempre los equilibrios», enfatiza.

Con motivo de su cumpleaños 90, el exmandatario habla en una entrevista con EFE sobre diversos temas, como sus dos gobiernos, su profesión de periodista o la importancia de su familia.

Dos presidencias distintas

Presidente en los períodos 1985-1990 y 1995-2000, Sanguinetti fue uno de los pocos en gobernar en dos oportunidades un país en el que no existe la reelección, algo sobre lo que mantiene una firme opinión.

«En nuestro país -y yo creo que por suerte- no hay reelección directa. Si un presidente deja un buen recuerdo podrá volver. Pero el presidente es un animal peligroso envuelto en su propia reelección. Tiene el peso del Estado y tiene el presupuesto del Estado. No es una buena cosa la reelección. Siempre me opuse a esa posibilidad», asegura.

Sobre sus mandatos, afirma que el comenzado en 1895 -cuando el país retornó a la democracia luego de doce años de dictadura cívico-militar- tuvo como gran objetivo «hacer el cambio en paz».

«Todo tenía que ponerse al servicio de esa idea. De que se restablecieran todas las libertades públicas, todos los derechos humanos y todas las garantías individuales en paz, sin que pudiéramos de nuevo lamentar muertes o conflictos. Y eso sin ninguna duda se logró. Nuestra segunda presencia fue muy distinta, porque ahí ya era encarar otro tipo reformas», subraya.

Y añade: «El haber retornado años después nos dio la oportunidad de continuar con algunas cosas emprendidas en la primera presidencia, muy transformadoras, y otras nuevas se fueron añadiendo, de modo de completar diez años de gestión con los cambios de la matriz productiva, en la educación o en el sistema electoral que queríamos darle al país».

Por otra parte, recuerda que tanto en esos tiempos como en otros tuvo la posibilidad de conocer a distintas personalidades del mundo. Algunas de ellas la ex primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher y el expresidente de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov.

Sin embargo, Sanguinetti hace hincapié en el «privilegio» de haber podido mantener una larga conversación con el chino Deng Xiaoping y asegura que es «la figura que ha influido más» en la vida contemporánea.

«Si uno dijera: ¿cuál es el más importante que conocí? Deng, porque es el que cambió el mundo, sin ninguna duda. A través de China hizo la transformación más importante que ha ocurrido en los últimos cien años», remarca.

La familia y el periodismo

Durante la entrevista, Sanguinetti también habla de su familia y resalta la importancia de su esposa, Marta Canessa, con quien lleva casado 65 años, así como también de sus hijos, nietos y bisnieto.

«La familia sigue siendo la célula básica de la sociedad, sino que lo diga China. La potencia emergente del nuevo mundo tiene un formidable asiento en la vida familiar», apunta el dos veces presidente.

Por otro lado, el exmandatario habla también sobre periodismo, una profesión que define como su oficio.

«Mi oficio es el periodístico. Yo soy periodista. Soy abogado, pero mi profesión permanente es la de periodista y como periodista he escrito de historia, he escrito mucho de arte, he escrito de política internacional, he escrito de política nacional y he escrito hasta de literatura», rememora.

Autor de diversos libros, cuenta que en este momento se encuentra trabajando en uno nuevo y dice que el día que una persona no tiene proyectos es cuando comienza a retroceder.

Asimismo, revela que su gran memoria «es un don de la naturaleza, pero también un resultado del ejercicio».

«No es que a mí se me ocurran todas las cosas espontáneamente. Yo trabajo y algunas cosas la memorizo bastante para poder decirlas. Eso se lo dije toda la vida a los muchachos (jóvenes). Ustedes me ven que llego y hablo. Sí, no leo, pero tampoco improviso. Encaro con seriedad cada intervención. Siempre pienso lo que voy a decir. Lo único que no puedo preparar son las entrevistas de periodistas porque no sé lo que me van a preguntar», concluye. EFE

