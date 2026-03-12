Santander y Visa hacen en Latinoamérica los primeros pagos gestionados por IA

Buenos Aires, 12 mar (EFE).- El banco español Santander y la empresa estadounidense Visa anunciado este jueves que lograron concretar las primeras operaciones de pago electrónico con agentes de inteligencia artificial en varios países de Latinoamérica.

A través de un comunicado conjunto difundido en Buenos Aires, ambas entidades informaron que estas operaciones se realizaron «con éxito» en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay a través de Visa Intelligent Commerce (VIC), una tecnología que permite transacciones seguras iniciadas por agentes de IA en nombre de los consumidores.

«A través de esta colaboración, Banco Santander y Visa avanzan en casos de uso reales de comercio con agentes de IA y contribuyen a establecer un marco que permita una adopción responsable y escalable en la región», resaltaron ambas compañías.

De acuerdo al comunicado, los agentes de IA completaron la compra de libros en Argentina, Chile, México y Uruguay, mientras que en Brasil la compra fue de bombones.

«Este es un paso importante para convertir la compra asistida por IA en una realidad práctica», destacó Matías Sánchez, responsable global de Tarjetas y Soluciones Digitales de Banco Santander.

Por su parte, Catalina Tobar, líder de Productos de Crecimiento y Alianzas para Visa América Latina y el Caribe, resaltó que esta prueba piloto «marca un momento decisivo para el comercio» en la región.

Datos de Visa indican que cerca del 70 % de los consumidores latinoamericanos ya han integrado la IA en sus procesos de compra. EFE

