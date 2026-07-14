Sargazo, falta de vuelos y crisis global tienen al Caribe mexicano con ocupación del 60 %

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Lourdes Cruz

Cancún (México), 14 jul (EFE).- El Caribe mexicano comenzó la temporada vacacional de verano con una ocupación hotelera inferior al 60 %, un desempeño que encendió las alertas entre empresarios turísticos, quienes reconocen que el esperado impulso derivado de la Copa Mundial de 2026 no se ha traducido en una mayor llegada de visitantes.

A la incertidumbre por la demanda se suma la persistente presencia de sargazo, considerada por el sector uno de los principales factores que afectan la imagen de los destinos de Quintana Roo.

En lo que va del año se han recolectado 83.137 toneladas de sargazo en las costas del Caribe mexicano. Cancún y Playa del Carmen concentran la mayor parte, con 20.469 y 30.021 toneladas, respectivamente.

Aunque las autoridades han reforzado las labores de limpieza y no todas las playas resultan afectadas al mismo tiempo, los efectos de la macroalga se reflejan en el color marrón del agua y en los olores que genera al descomponerse. En islas como Cozumel, Isla Mujeres y Holbox la afectación es menor.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Quintana Roo (Situr), la ocupación hotelera promedio en los principales destinos del estado fue de 59,6 % durante la semana del 4 al 10 de julio, un nivel considerado bajo para una de las temporadas más importantes del año.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Rodrigo de la Peña, reconoció que el sector había depositado grandes expectativas en el Mundial de fútbol al considerar que Quintana Roo podría convertirse en punto de conexión para los aficionados que viajarían a Norteamérica.

«Teníamos una idea muy romántica de que podíamos convertirnos en ‘hub’ (centro) del Mundial. Así lo trabajamos, así se hicieron las acciones y las intenciones”, señaló.

No obstante, reconoció que esas expectativas se diluyeron porque los turistas priorizaron los viajes internos en Estados Unidos, aunado al alto precio en los boletos de avión derivado del alza en el precio de la turbosina.

El empresario indicó que mantienen reuniones con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, para actualizar los diagnósticos y definir estrategias que permitan recuperar la competitividad del destino.

Situación crítica

Las cifras de Situr muestran un comportamiento desigual entre los destinos del Caribe mexicano. Costa Mujeres encabezó la ocupación con 71,3 %, seguida de Cancún con 67,7 % e Isla Mujeres con 62,8 %. Más abajo se ubicaron Cozumel (54,3 %), Riviera Maya (54,1 %), Puerto Morelos (48,9 %) y Holbox (48,1 %).

Los niveles más bajos correspondieron a Tulum, con 41,5 %, y Costa Maya, con apenas 31,9 %, reflejando una desaceleración de la demanda turística al inicio del verano.

En Playa del Carmen, los pequeños hoteles reportan una ocupación promedio cercana al 32 %, unos 15 puntos porcentuales por debajo del mismo periodo de 2025, según la Asociación de Pequeños Hoteles.

Su presidente, Offner Arjona, señaló que la combinación del sargazo, la sobreoferta de hospedaje y la reducción de la demanda ha colocado a numerosos negocios familiares en una situación crítica.

«Muchas personas creen que todo Playa del Carmen está igual, cuando no es así. Esa desinformación hace que el turista descarte el destino antes incluso de hacer su reservación», sostuvo.

La asociación estima que alrededor del 15 % de los pequeños hoteles ha suspendido temporalmente actividades o cerrado de forma definitiva por problemas financieros.

La percepción también se refleja entre quienes dependen directamente del turismo. Saydi Selene Ek Caamal, masajista en Playa del Carmen, atribuye la falta de visitantes a la presencia de sargazo.

“Es una temporada muy baja para nosotros, por el sargazo casi no hay gente, vienen muy pocos”, explicó.

“No tuvimos nada de gente los días del Mundial, la playa estuvo bien vacía, los sábados y domingos una o dos personas”, agregó. EFE

lc/csr/gpv

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