Seúl y Varsovia acuerdan ampliar lazos en defensa ante guerras en Europa y Oriente Medio

2 minutos

Seúl, 13 abr (EFE).- Seúl y Varsovia acordaron este lunes ampliar aún más su cooperación en materia de defensa y suministro energético durante la visita a Corea del Sur del primer ministro polaco, Donald Tusk, en un contexto marcado por los conflictos en Europa y Oriente Medio.

«La cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países en la industria de defensa se ampliará aún más», dijo el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en una declaración conjunta de los resultados de su reunión con Tusk.

Ambos países decidieron además elevar su relación bilateral a una asociación estratégica integral, según la nota, tras haber reforzado su cooperación en defensa en los últimos años, en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia.

El pasado diciembre, el Gobierno de Polonia firmó un contrato de unos 4.000 millones de dólares con un consorcio liderado por la firma surcoreana Hanwha Aerospace para el suministro de cohetes guiados destinados a los sistemas de lanzacohetes múltiples Chunmoo y su producción en territorio polaco.

También en 2025 se firmó un acuerdo que busca convertir a Polonia en un centro clave de ensamblaje de armamento surcoreano en Europa, así como pactos de compras de aeronaves y tanques militares surcoreanos por parte de Varsovia, desde 2022.

Los avances en las relaciones bilaterales se producen en un contexto de creciente preocupación en Polonia, país vecino de Ucrania, por una posible expansión del conflicto entre Kiev y Moscú, así como en medio de la condena conjunta de Seúl y Varsovia al despliegue de soldados norcoreanos en apoyo a Rusia.

En este marco, ambos líderes coincidieron en que la seguridad en la península coreana y en Europa está estrechamente interconectada, y acordaron intensificar la comunicación estratégica para responder a los desafíos globales, dijo Lee.

Asimismo, Seúl y Varsovia se comprometieron a reforzar su cooperación en materia de cadenas de suministro energético para contribuir a su estabilización en un contexto de incertidumbre derivado del conflicto en Oriente Medio.

En el ámbito comercial, el mandatario surcoreano destacó el papel de las empresas de su país en el sector de baterías para vehículos eléctricos en Polonia.

La cumbre se produce en el marco de la primera visita de un primer ministro polaco a Corea del Sur en 27 años, aunque en 2024 el entonces presidente polaco Andrzej Duda visitó la capital surcoreana para una cumbre bilateral. EFE

rvb/daa/ah

(foto)