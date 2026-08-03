Se retrasa el inicio de la audiencia contra expresidente de Honduras por caso de lavado

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Tegucigalpa, 3 ago (EFE).- Un recurso de reposición presentado por la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), aún pendiente de resolución, mantiene en suspenso este lunes el inicio de su audiencia de declaración de imputado por presunto fraude y lavado de activos, informó una fuente judicial.

La comparecencia estaba programada para las 09:00 hora local (15:00 GMT), pero no pudo comenzar debido a que el juez designado debe resolver primero la acción interpuesta por la defensa del exgobernante, dijo a periodistas el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

«Cuando se dé esa notificación, (se) va a dar inicio la audiencia de declaración de imputado», señaló el portavoz judicial, quien indicó que no existe un plazo establecido para que el juez emita su resolución, aunque ya se inició el análisis del recurso y del expediente para resolverlo «a la brevedad posible».

El recurso fue presentado el pasado viernes luego de que el juez natural del caso, conocido como Pandora II, se declarara sin competencia para conocer la causa al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario en ejercicio que justifique la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

La defensa de Hernández impugnó esa resolución al día siguiente y pidió que el proceso permanezca en la máxima instancia judicial del país, además de solicitar la ampliación de la suspensión provisional de la orden de captura y de la alerta roja de Interpol, cuyo plazo vence este lunes.

La suspensión de estas medidas fue concedida en junio pasado luego de que Hernández anunciara su regreso a Honduras, que lo extraditó en 2022 a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, una sentencia de la que fue indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Silva explicó que, si el recurso presentado por la defensa es declarado con lugar, la audiencia podrá continuar bajo los planteamientos de los abogados de Hernández; mientras que, si es rechazado, el desarrollo del proceso podría modificarse.

Hernández, de 57 años, enfrenta una acusación por presunto fraude y lavado de activos en un caso abierto en 2023 relacionado con la supuesta desviación de unos 10,8 millones de dólares.

«A esta hora estoy en indefensión todavía (…) nosotros pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto, estoy en el limbo», declaró Hernández antes de ingresar a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa, ubicada en la Corte Suprema de Justicia, donde se desplegó un amplio dispositivo de seguridad con decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público. EFE

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