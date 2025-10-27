Secretario del Tesoro de EEUU confirma los cinco candidatos para liderar la Fed

2 minutos

Washington, 27 oct (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó los cinco candidatos finalistas para suceder al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One.

Bessent aseguró que los finalistas son los gobernadores de la Fed Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, y el ejecutivo de BlackRock Rick Riede.

El secretario además avanzó que la decisión final se conocerá a finales de este año, aunque está previsto que Powell se mantenga en el cargo hasta mayo de 2026.

«Puede que lo tengamos para finales de año. Queremos sacar al ‘Demasiado lento’ lo antes posible. Queremos ir ‘Demasiado pronto'», dijo el presidente, Donald Trump, que se encontraba junto a Bessent, en alusión al apodo despectivo con el que se refiere a Powell por no actuar conforme al él le gustaría.

Bessent ha ido reduciendo cada vez más la lista de posibles candidatos a liderar la Fed de la que incluso él mismo formó parte, pero que finalmente rechazó para seguir la frente del Departamento.

Hasta que suceda el cambio, la Administración de Trump parece que va a mantener los ataques contra el banco central para que recorte el precio del dinero.

El pasado mes de septiembre la Fed rebajó los tipos de interés en un cuarto de punto hasta situarlos en una horquilla entre el 4 y el 4,25 %.

Este miércoles se reúnen de nuevo y se espera que vuelvan a recortar las tasas, aunque por el cierre del Gobierno federal tendrán que hacerlo sin indicadores económicos actualizados. EFE

