Seis candidatos aspiran a suceder a Guterres al frente de la ONU

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Naciones Unidas, 23 jul (EFE).- La carrera para suceder a António Guterres como secretario general de Naciones Unidas entra en una nueva fase con seis candidatos oficiales que afrontarán una etapa clave de evaluación por parte del Consejo de Seguridad.

El proceso de selección combina una fase pública, con diálogos interactivos ante la Asamblea General, y una fase más reservada en el Consejo de Seguridad, cuyos quince miembros (de ellos 5 permanentes) realizan consultas y sondeos informales para medir apoyos y posibles vetos.

La recomendación del Consejo debe después ser aprobada por la Asamblea, aunque en la práctica sigue siendo determinante el peso de los cinco miembros permanentes con derecho a veto: EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

Los aspirantes son:

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet, de Chile, es una de las candidatas con mayor reconocimiento internacional por su trayectoria política y diplomática. Fue presidenta de Chile en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018) y posteriormente ocupó el cargo de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

Bachelet fue propuesta inicialmente por Chile, México y Brasil, aunque actualmente cuenta con el respaldo de estos dos países tras la retirada del apoyo por parte del actual presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast. Su candidatura busca apoyarse en su experiencia al frente de un país latinoamericano, su trabajo en organismos multilaterales y su trayectoria vinculada a derechos humanos, igualdad de género y políticas sociales.

Rebeca Grynspan

La costarricense Rebeca Grynspan llega a la carrera con una amplia experiencia en organismos internacionales. Actualmente dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), después de haber ocupado cargos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría General Iberoamericana.

Grynspan fue propuesta por Costa Rica y su perfil combina experiencia económica, desarrollo sostenible y cooperación internacional. Su candidatura se presenta en un momento en que la ONU busca reforzar su papel ante desafíos como la desigualdad, la financiación para el desarrollo y la crisis climática.

Rafael Grossi

El argentino Rafael Grossi es el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cargo desde el que ha adquirido protagonismo internacional por su gestión de crisis nucleares, especialmente las relacionadas con Irán y la guerra en Ucrania.

Grossi fue propuesto por Argentina y cuenta con una larga carrera diplomática vinculada al control nuclear y la no proliferación. Su experiencia negociadora y su papel al frente del OIEA lo sitúan como uno de los perfiles más vinculados a la seguridad internacional dentro de la actual lista de aspirantes.

Macky Sall

El senegalés Macky Sall fue presidente de Senegal entre 2012 y 2024 y cuenta con experiencia en asuntos regionales africanos. Antes de llegar a la presidencia, ocupó cargos como primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional de su país.

Su candidatura fue presentada por Burundi y posteriormente recibió el respaldo de Senegal. Su presencia introduce en la carrera el peso de África, una región que tradicionalmente reclama mayor representación en los principales puestos de Naciones Unidas.

María Fernanda Espinosa

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa es una diplomática y política con amplia experiencia en la ONU. Fue presidenta de la Asamblea General durante el periodo 2018-2019, convirtiéndose en la cuarta mujer y la primera latinoamericana en ocupar ese puesto.

Su candidatura fue propuesta por Antigua y Barbuda y destaca por su experiencia directa dentro del sistema multilateral. Espinosa también fue ministra de Relaciones Exteriores y de Ambiente de Ecuador, con una trayectoria centrada en cambio climático, biodiversidad, igualdad de género y cooperación internacional.

Carolyn Rodrigues-Birkett

La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett es diplomática y representante permanente de Guyana ante Naciones Unidas. Antes de asumir ese puesto fue ministra de Asuntos Exteriores de su país y ocupó diferentes responsabilidades gubernamentales relacionadas con asuntos indígenas, desarrollo y agricultura.

Rodrigues-Birkett fue propuesta por Guyana y es la última candidata incorporada oficialmente a la lista. Su candidatura refleja también el interés de los pequeños Estados y de los países del Caribe por tener mayor peso, especialmente en asuntos como cambio climático, desarrollo sostenible y vulnerabilidad de los países insulares.

La elección del sucesor de Guterres se desarrollará durante los próximos meses y deberá culminar antes de que finalice 2026, cuando termina el segundo mandato del actual secretario general. EFE

jco/fpa