Seis detenidos y 122 niños rescatados en Florida en operación contra abusos y trata

2 minutos

Miami (EE.UU.), 17 nov (EFE).- Las autoridades de Florida rescataron a 122 menores desaparecidos o en riesgo de trata y otros abusos, y arrestaron a seis sospechosos en una de las «mayores operaciones» de este tipo en la historia de Estados Unidos, anunció este lunes el fiscal general del estado, James Uthmeier.

La operación ‘Home for the Holidays’ (‘En casa para las fiestas’) se realizó durante dos semanas y en el rescate de 57 niños en la bahía de Tampa, 14 en Orlando, 22 en Jacksonville y 29 en Fort Myers, todas en Florida, mientras que el resto estaban en otros nueve estados, detalló Uthmeier en una rueda de prensa.

Los niños tenían de 23 meses a 17 años de edad, y «muchos habían experimentado varios niveles» de abuso, negligencia, explotación y exposición a otra actividad criminal.

El fiscal general de Florida sostuvo que «esta es una de las mayores operaciones únicas de rescate en la historia de Estados Unidos».

«A muchos de estos niños se les ha victimizado de formas innombrables. Vamos a perseguir a sus abusadores», declaró Uthmeier.

El rescate involucró la colaboración de agencias como el Servicio de Alguaciles (Marshals) de Estados Unidos, y varios departamentos de Florida, como los de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, en inglés), Niños y Familias y Justicia Juvenil.

La investigación utilizó inteligencia en tiempo real y operaciones de campo para localizar a los niños, mientras que organismos de defensa de los menores de edad y especialistas ofrecieron recursos para auxiliar a las víctimas rescatadas.

La operación duplicó los 60 niños desaparecidos, presuntas víctimas de trata, que la ‘Operación Ojo de Dragón’ salvó en junio, también en Florida.

Más de 460.000 niños desaparecen cada año en promedio en Estados Unidos, aunque la mayoría se encuentran, y uno de cada siete menores de edad que huyen a las calles fueron víctimas de tráfico sexual, según el Grupo de Trabajo Nacional para la Protección de la Infancia (NPTF, por sus siglas en inglés). EFE

