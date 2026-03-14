Seis jóvenes son asesinados en ataque armado en Ecuador

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Seis jóvenes murieron en Ecuador después que pistoleros abrieran fuego en una casa donde celebraban su graduación en una ciudad costera, informó el viernes la policía.

El ataque armado ocurrió la tarde del jueves en una localidad turística de la provincia de Guayas (suroeste), epicentro de la violencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

Los jóvenes asesinados tenían entre 16 y 20 años de edad, según el primer parte policial.

De acuerdo con medios locales, los jóvenes estaban celebrando su graduación en una casa con piscina alquilada cuando tres hombres armados dispararon varias veces contra ellos.

«¡Junior, no!», se escucha gritar a una mujer, según videos compartidos por canales de televisión.

La policía sigue «realizando allanamientos» en la escena, dijo este viernes al canal Ecuavisa el mayor Gonzalo Pinto, jefe de policía de la ciudad de Playas, unos 90 km al suroeste de Guayaquil.

La balacera también dejó tres heridos, que según medios locales ya recibieron el alta médica.

Agentes antinarcóticos y de investigación de homicidios actúan en el lugar. La fiscalía informó este viernes que de momento no hay detenidos.

La masacre ocurrió en vísperas del inicio de una nueva ofensiva de las autoridades contra el crimen organizado y un toque de queda nocturno en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, según anunció el gobierno.

Ecuador rompió su récord de homicidios en 2025, con más de 9.200 casos.

pld/mel