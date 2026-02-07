Seis muertos deja una semana de intensas lluvias en Colombia

afp_tickers

1 minuto

Las intensas lluvias en Colombia, inusuales en esta época del año, dejan un balance de seis muertos y miles de damnificados en la última semana, informó el jueves la autoridad de riesgos y desastres.

La crisis climática y la presencia de un fenómeno conocido como «frente frío», que ingresó desde el norte del continente hacia el Caribe colombiano, aumentaron las precipitaciones en más de un 64%, según la entidad meteorológica (IDEAM).

«Tenemos el reporte oficial de cuatro fallecidos en el Valle del Cauca (este) y dos en Magdalena (norte)» y «tres desaparecidos en Córdoba (norte)», dijo Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Familias desesperadas, calles convertidas en ríos, zonas agrícolas y casas bajo el agua, son las postales de la tragedia por las fuertes precipitaciones que golpean sobre todo el norte del país.

Decenas de toneladas de alimentos y víveres se reparten en aviones y barcos de las Fuerzas Armadas en las zonas afectadas.

«No debemos olvidar que estamos en el marco de una crisis climática, que los últimos tres años han sido los más calientes del planeta y esto genera, por supuesto, una inestabilidad, unas alteraciones de la atmósfera», dijo Ghisliane Echeverry, directora del IDEAM.

El cambio climático trastoca desde hace años las temporadas secas y de lluvias en Colombia, un país tropical sin estaciones.

lv/vd/mvl