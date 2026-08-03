Seis muertos en ataques ucranianos en Rusia y Crimea

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Ataques ucranianos causaron la muerte de seis personas y dejaron unos quince heridos en la península de Crimea, anexada por Rusia, y en la región rusa de Krasnodar (sur), dos destinos muy populares en el verano, indicaron este lunes las autoridades rusas.

«El enemigo llevó a cabo un nuevo ataque nocturno contra la República de Crimea. Lamentablemente, hay víctimas: tres civiles murieron y resultaron heridos», indicó en Telegram el jefe de las autoridades locales designado por Moscú, Serguei Axionov.

Otras tres personas murieron por la caída de restos de un dron en una localidad de la región de Krasnodar, limítrofe con Crimea, en el sur de Rusia.

El ataque también dejó 13 heridos, entre ellos varios niños, afirmó el gobernador regional, Veniamin Kondratiev, quien lamentó esta «tragedia».

Según él, la ofensiva alcanzó infraestructuras civiles.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, los ataques se han intensificado en los últimos meses en ambos lados del frente, provocando un número creciente de víctimas civiles.

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