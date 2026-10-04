Guardianes entre las cumbres

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Lobos, perros guardianes y turistas se cruzan en las montañas: el desafío de convivir en el recorrido Tamaro-Lema.

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La travesía Tamaro-LemaEnlace externo es una de las rutas de senderismo más espectaculares y panorámicas de la Suiza italiana, un balcón natural suspendido entre el lago Mayor y el lago de Lugano. Pero estas cumbres no son solo un destino para miles de excursionistas: desde tiempos remotos, también son el hábitat de diversas explotaciones agrícolas donde pastan vacas, ovejas, cabras y caballos. Hoy, este delicado equilibrio entre turismo y ganadería se enfrenta a un nuevo desafío: el regreso del lobo y la consiguiente necesidad de proteger los rebaños.

En Alpe Montoia, cantón Tesino, Flavia Anastasia y Mathis Waser de la Fattoria PizEnlace externo gestionan un rebaño de unas 160 cabras, donde la presencia del depredador ha impuesto un cambio radical. Por primera vez este año, la granja caprina tuvo que incorporar dos perros guardianes, una decisión casi inevitable, pero compleja en una zona poco acostumbrada a esta situación.

«Nosotros, como pequeños ganaderos, nos vemos obligados a tomar medidas bastante drásticas para proteger a nuestros animales en los pastos de montaña, pero también en las propias montañas y, a menudo, incluso en invierno. El lobo regresó hace ya algunos años y, por lo tanto, su presencia es cada vez mayor», explica Flavia Anastasia, entrevistada por Alessandra Bonzi en Alphaville.Enlace externo

La introducción de perros guardianes trae consigo la necesidad de educar no solo a los animales, sino también a quienes frecuentan la montaña. En el Tesino y en Suiza falta una cultura histórica arraigada relacionada con estos perros de defensa. De ahí surgió la necesidad de poner en marcha el proyecto «Guardianes entre las cumbres»,Enlace externo una iniciativa de concientización en la que participan Lugano Regione, el Patriziato di Indemini, el WWF, Pro Natura y otras entidades. El corazón del proyecto son las «centinelas»: personas especialmente capacitadas que, a lo largo de los senderos, explican a los turistas cómo comportarse en caso de encontrarse con el rebaño y sus guardianes de cuatro patas.

«Por un lado, nosotros todavía estamos aprendiendo a manejar a estos perros y, por otro, la gente que visita las montañas necesita comprender cómo debe acercarse a ellos», subraya la criadora.

WWF

Para el Alpe Montoia se eligieron dos perros de raza mastín transmontano, originaria de Portugal, reconocida por ser particularmente tolerante y amigable con las personas en comparación con otras razas tradicionales. Sin embargo, un encuentro cercano requiere respetar siempre algunas reglas precisas: no correr, no gritar, no agitar los bastones de senderismo y, si se va en bicicleta, desmontar y llevarla a pie. La regla de oro es detenerse y darle tiempo al perro para que olfatee e identifique al excursionista.

Los primeros balances de la temporada de verano son decididamente alentadores. A pesar de los temores iniciales, la coexistencia en los senderos está resultando exitosa gracias al diálogo directo y a la prevención.

«Hasta el momento hemos tenido experiencias positivas y particularmente tuve la oportunidad de estar en el sendero con las cabras cuando pasa la gente, así que he podido hablar con ellos», concluye Flavia Anastasia, demostrando que, con la información correcta, la convivencia entre las personas, la naturaleza y las actividades alpinas no solo es posible, sino que puede transformarse en una oportunidad de aprendizaje colectivo.

Artículo adaptado al español por Norma Domínguez. Revisado por Carla Wolff.

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