La prensa internacional ve una Suiza menos aislacionista

Aunque el medio de comunicación estatal ruso RT intentó influir en la campaña, el día de los resultados se limitó a achacar su fracaso a la estrategia de sus seguidores. Keystone



Mantenimiento de las sanciones contra Rusia, rechazo al aislacionismo y alineamiento con el bloque occidental: el estrepitoso fracaso de la iniciativa sobre la neutralidad tiene una amplia repercusión en la prensa internacional.

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El resultado de la votación dominical ha llamado la atención de los medios de comunicación rusos y ucranianos. Ambos países en conflicto se veían directamente afectados, ya que la aprobación del texto habría dejado sin efecto las sanciones impuestas por Suiza a Rusia en 2022.

Sin embargo, la mayoría de los medios se han limitado a una cobertura más bien objetiva, al tiempo que presentan el rechazo de una neutralidad más estricta como una forma de preservar la capacidad de Suiza para sumarse a las sanciones contra Moscú. «La ciudadania suiza ha rechazado la neutralidad perpetua y la prohibición de las sanciones», titula, por ejemplo, el medio digital Fontanka.ruEnlace externo, con sede en San Petersburgo.

«La neutralidad ya no es lo que era»

Los medios de propaganda rusos también se han abstenido de presentar el resultado como un revés para los intereses de Moscú. RTEnlace externo, medio financiado por el Estado ruso que se ha inmiscuido ampliamente en la campaña publicando numerosos artículos sobre el tema, ha preferido cuestionar la estrategia de los círculos partidarios del texto: «Esta derrota plantea interrogantes sobre la gestión de la campaña, el uso de los recursos financieros y la cobertura mediática».

Esto se ajusta a la línea seguida por RT antes de la votación: el medio sostenía que la iniciativa podría suponer un éxito político incluso en caso de derrota en las urnas, al reavivar el debate sobre la neutralidad, las sanciones y las relaciones de Suiza con Occidente.

El diario KommersantEnlace externo, propiedad de un oligarca ruso que hasta finales de septiembre figuraba aún en la lista europea de personalidades sancionadas, titulaba unos días antes de la votación: «La neutralidad ya no es lo que era». Tras la votación, el periódico se centra, en particular, en las consecuenciasEnlace externo del mantenimiento de las sanciones para los rusos con activos en Suiza. Cita a Ilia Rachkov, abogado ruso especialista en derecho internacional: «La práctica de los bancos suizos en materia de sanciones hacia las personas titulares de un pasaporte ruso seguirá sin cambios.»

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«Sin caricias a Putin»

Muchos otros medios internacionales han centrado su cobertura en la cuestión de las sanciones. El Financial TimesEnlace externo destaca la importancia de la decisión del pueblo para los círculos económicos. «Para muchos actores de los círculos económicos suizos, con una fuerte orientación internacional, alinearse con las sanciones occidentales era una cuestión de pragmatismo», señala el diario económico y financiero británico.

PolíticoEnlace externo analiza el resultado de la siguiente manera: «Los votantes suizos han rechazado una propuesta destinada a aplicar de forma más estricta el principio de neutralidad del país, descartando así una idea que habría dificultado la imposición de sanciones contra Moscú». El medio estadounidense especializado en asuntos políticos recuerda asimismo que Rusia había apoyado abiertamente la iniciativa.

La cadena pública austriaca ORFEnlace externo también ha recordado que la iniciativa contó con el apoyo de Rusia. Cita a Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, quien había criticado en Telegram una neutralidad «de geometría variable». La propia Zakharova figura en la lista de personas sancionadas por Suiza.

Por parte de la prensa alemana, Die ZeitEnlace externo se muestra especialmente incisivo: «Los suizos no quieren dar abrazos a Putin», titula. El diario interpreta el resultado como la decisión de mantener una neutralidad pragmática y flexible y, sobre todo, como un rechazo a ponerse del lado de Rusia.

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Una Suiza menos aislacionista

Die ZeitEnlace externo destaca también otro aspecto de la votación: la derrota del domingo es «el tercer revés importante consecutivo para la UDC», tras el rechazo de la iniciativa «¡No a una Suiza de 10 millones!» y de la que pretendía reducir drásticamente en canón para financiar la radio y televisión pública suiza. Para el diario, esta serie de derrotas ilustra los límites de la influencia política de la Unión Democrática de Centro (UDC).

El partido de la derecha conservadora podría, por primera vez, superar el 30% de los votos en las elecciones federales del año que viene, lo que lo mantiene como el principal partido de Suiza, «pero no consigue, una y otra vez, reunir una mayoría en torno a sus ideas radicales», anota el medio.

En la misma línea, el periódico italiano La RepubblicaEnlace externo analiza: «Mientras la derecha avanza en los países vecinos, ha sufrido un grave revés en Suiza el domingo 27 de septiembre». El diario ve en el resultado los límites de la movilización soberanista en Suiza. Contrasta la Suiza actual con la de 1992, cuando Christoph Blocher contribuyó al rechazo del Espacio Económico Europeo (EEE): «La Suiza de hoy es menos aislacionista porque teme una guerra y, por lo tanto, busca alianzas».

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Para Le MondeEnlace externo, el pueblo suizo ha optado por «la seguridad de las alianzas» en lugar de por «el espléndido aislamiento». «La pertinencia de una Suiza atrincherada tras su reducto alpino, equidistante de todos los actores mundiales, ya no resiste la prueba de la guerra de alta intensidad en el continente europeo y de las amenazas híbridas cada vez más frecuentes», comenta el periódico.

El periódico considera que la neutralidad elegida por la mayoría del electorado es «una neutralidad de fachada, alineada con el bloque occidental». «Suiza seguirá enarbolando la bandera de su “neutralidad” (útil para la diplomacia de buenos oficios y la defensa del derecho internacional), pero en realidad se sitúa bajo el paraguas de la OTAN», resume.

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Revisión, Pauline Turuban, adaptación al español, Patricia Islas

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