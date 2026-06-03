Senado de Chile inicia largo y complejo debate para aprobar la megarreforma de Kast

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Sebastián Silva

Santiago de Chile, 3 jun (EFE).- La controvertida megarreforma del presidente de Chile, José Antonio Kast, inicia este miércoles su discusión en el Senado, un debate que se anticipa complejo y largo ante una oposición que ha fijado líneas rojas especialmente en materia tributaria, uno de los ejes del proyecto.

Tras una acelerada tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, se espera que el debate en el Senado sobre la reforma -muy criticada con dureza por economistas de todo el espectro político- sea más profundo y se extienda por cerca de dos meses.

Definida por Kast como «indispensable» para recuperar el crecimiento y generar empleo, la reforma considera la reducción del impuesto a las empresas y un régimen de invariabilidad tributaria para proyectos de inversión, en un contexto marcado por estrechez fiscal.

A continuación, las claves del debate legislativo que arranca en una cámara donde existe equilibrio de fuerzas y donde el Ejecutivo deberá negociar con la oposición si, como han señalado distintos ministros de Gobierno, busca alcanzar “acuerdos amplios”, en medio de protestas en las calles de estudiantes y otros colectivos sociales.

1.⁠ ⁠Reducción del impuesto corporativo

La principal medida del proyecto, y también la que genera mayor consenso, es la rebaja del impuesto a las empresas desde el 27 % al 23 %, gradual para las grandes compañías a tres años, pasando al 25,5 % en 2027, al 24 % en 2028 y finalmente al 23 % en 2029; la merma para el erario público sería de 1.800 millones de dólares.

«Esto va parcialmente en la dirección correcta para impulsar la inversión, pero el principal riesgo sigue siendo fiscal: si el crecimiento no compensa la menor recaudación, aumentarán el déficit, la deuda y las presiones sobre las cuentas públicas”, advirtió a Efe el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda.

El académico subraya que si bien la reforma contiene incentivos proinversión «faltan medidas estructurales de crecimiento», mientras que algunos instrumentos propuestos como el incentivo tributario a la contratación, «están mal diseñados porque no aseguran la creación efectiva de empleo”.

2.⁠ ⁠Invariabilidad tributaria

El proyecto crea un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares en minería, energía, infraestructura y telecomunicaciones, medida que avanzó sin cambios relevantes durante su primer trámite constitucional pese a las críticas de especialistas y al rechazo de la oposición.

«En sí misma no me parece que sea una mala idea, si es que está bien diseñada, que aquí no es el caso porque es muy larga, es un monto muy bajo y porque no tiene ningún tipo de condicionalidad, no importa la naturaleza del proyecto. Una buena invariabilidad tiene que servir para atraer la inversión que no llega», afirmó a Efe el académico de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín.»

Esta no es una estrategia procrecimiento, debe ir acompañada de otras cosas”, recalcó.

3.⁠ ⁠Contribuciones y repatriación

El Gobierno propone eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años por su vivienda principal, beneficio que regiría para un solo inmueble por persona.

La iniciativa genera reparos entre economistas: «Esto no tiene nada que ver con crecimiento, es una discusión súper ideológica y genera muchos problemas de financiamiento a los municipios”, sentencia Larraín.

Otro de los puntos cuestionados es la ventana de 12 meses para repatriar capitales mediante un impuesto único del 10 % para bienes y el 7 % para rentas, que busca incentivar el retorno de recursos fuera del país.

Sin embargo, Larraín también rechaza esa medida: «Es una mala idea. Genera muy malos incentivos», afirma el académico y expresidente de Banco Estado.

4.⁠ ⁠¿Cómo crecer?

Chile enfrenta una desaceleración persistente, reflejada en una caída del 1,2 % en el índice de actividad económica de abril, la cuarta baja consecutiva y la más pronunciada desde marzo de 2023, escenario que reabre el debate sobre cómo retomar el crecimiento.

«No creo que el problema de Chile sea que no se invierte más porque la tasa impositiva es muy alta; el problema es la falta de actividades rentables y que se espera crecer con los mismos productos de siempre», dijo a EFE el fundador y director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard, Ricardo Hausmann.

«Si Chile no se plantea como reto estratégico diversificarse hacia productos que incorporen más conocimiento, va a quedar atrapado en la trampa de los países de ingresos medios», advirtió el también execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, apuntando a la necesidad de ampliar la base productiva del país.

Mientras el proyecto enfrenta cuestionamientos técnicos y políticos, Kast no ha descartado avanzar incluso con una aprobación por un solo voto en el Senado, pese a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los riesgos para las metas fiscales del país. (EFE)

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