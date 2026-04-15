Serbia anuncia un gran rearme ante la supuesta amenaza de Albania, Croacia y Kosovo

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Zagreb, 15 abr (EFE).- El presidente de Serbia, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, anunció este miércoles un programa de rearme del país, ante lo que considera como una amenaza de Albania, Croacia y Kosovo a la seguridad del pueblo serbio.

«La situación de seguridad se ha complicado desde enero, sobre todo debido a la actuación y actividades de la alianza Tirana-Zagreb-Pristina», declaró Vucic en una rueda de prensa junto al líder separatista de los serbios de Bosnia-Herzegovina, Milorad Dodik.

Vucic anunció «cambios revolucionarios» en la capacidad militar de Serbia, que ya tiene uno de los presupuestos militares más altos de la región y que recientemente se convirtió en el primer país europeo en adquirir misiles aire-tierra hipersónicos CM-400AKG de fabricación.

Vucic justificó esa compra a mediados del pasado marzo por la necesidad de reforzarse ante los supuestos planes de Croacia, Albania y Kosovo de atacar a su país «en algún momento en el futuro».

Esos tres países firmaron en marzo de 2025 un acuerdo para fortalecer la cooperación en Defensa que, han insistido, no se dirige contra nadie y es parte de la cooperación habitual dentro de miembros o aspirantes a la OTAN, a la que pertenecen Croacia y Albania.

Kosovo, donde la mayoría de la población es de cultura y lengua albanesa, se independizó unilateralmente de Serbia en 2008, y las relaciones entre los dos países son muy tensas.

El presidente dijo que ha ordenado este miércoles la robotización y digitalización de las fuerzas armadas, la adquisición de misiles, el fortalecimiento de la defensa antiaérea y una «explosión de la producción de drones», y anunció «contratos importantes para la adquisición de armas y equipo militar».

Entre 2020 y 2024, el gasto militar de Serbia fue unas seis veces mayor que el de Albania, el segundo país que más invirtió en defensa en la región en ese período. EFE

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