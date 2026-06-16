Serie previa con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Compartir

2 minutos

Madrid, 16 jun (EFE).- Con motivo de la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, que disputan el próximo domingo el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía COLOMBIA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Miércoles 17

PROGRAMAS

Bogotá – El manejo de la seguridad y la paz, de los programas sociales y de las relaciones exteriores son los puntos de mayor discrepancia en las propuestas de Gobierno de los dos candidatos presidenciales colombianos para la segunda vuelta del próximo domingo, en la que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Bogotá – En la segunda vuelta presidencial colombiana se enfrentarán dos modelos económicos: uno, defendido por el ultraderechista Abelardo de la Espriella, propone un fuerte ajuste fiscal, reducir el Estado y reimpulsar la producción de petróleo y gas; el otro, promovido por el izquierdista Iván Cepeda, plantea una “revolución económica y social” para reducir la pobreza y la desigualdad y generar prosperidad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Jueves 18

CAMPAÑAS

Bogotá – La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia es la más áspera que recuerde el país, marcada por una guerra verbal en discursos y redes sociales entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GOBERNABILIDAD

Bogotá – Cualquiera que sea el presidente elegido en Colombia para el periodo 2026-2030 tendrá que hacer gala de destreza política para lidiar no solo con una oposición enrocada sino también con la falta de mayorías en el Congreso donde las fuerzas partidarias están fragmentadas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)