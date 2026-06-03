Servicio meteorológico advierte sobre altos niveles de contaminación en San Petersburgo

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Moscú, 3 jun (EFE).- El servicio meteorológico AccuWeather alertó hoy sobre los altos niveles de contaminación del aire en San Petersburgo tras el ataque nocturno ucraniano con drones contra la infraestructura crítica de la antigua capital zarista que provocó incendios de gran envergadura en una terminal petrolera.

«La contaminación del aire alcanzó un alto nivel, lo cual es peligroso para las personas con alta sensibilidad», informó en su portal, al etiquetar de «mala» la calidad del aire.

El servicio recomendó a los residentes de la ciudad reducir el tiempo de estancia en las calles en caso de «sentir dificultades respiratorias o irritación en la garganta».

Se trata de una alta concentración de partículas de menos de 2,5 micrómetros, capaces de adentrarse en los pulmones y el sistema sanguíneo, lo cual puede influir negativamente en la salud humana y afectar incluso a personas sanas.

Ucrania lanzó hoy un ataque masivo de más de 60 drones contra San Petersburgo y la aledaña región de Leningrado, justo el mismo día que arrancaba el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el más importante de su tipo en Rusia.

El ataque dañó las instalaciones de la Terminal Petrolera de San Petersburgo, provocando un incendio y ocasionando altas columnas de humo negro.

La capacidad de producción de esta planta, que cubre una superficie de 37 hectáreas y cuenta con 21 depósitos de combustible, supera los 12,5 millones de toneladas anuales.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se jactó del ataque en su cuenta de Telegram.

«Esta noche fueron atacados objetivos importantes en Rusia, incluida la terminal petrolera de San Petersburgo», indicó, al señalar que esta instalación, que alimenta la maquinaria de guerra rusa «se encuentra a unos 1.100 kilómetros de Ucrania».

Además, Ucrania afirmó haber alcanzado una corbeta portamisiles rusa en el puerto ruso del mar Báltico de Kronstadt.EFE

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