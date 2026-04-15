Sharif llega a Arabia Saudí para verse con el príncipe heredero en el marco de la guerra

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El Cairo, 15 abr (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aterrizó este miércoles a Arabia Saudí, donde se reunirá con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, en el marco de una gira que le llevará también a Catar y Turquía en medio de los esfuerzos por retomar el diálogo entre Estados Unidos e Irán.

La agencia de noticias oficial saudí SPA informó de que Sharif y su delegación acompañante aterrizaron en el aeropuerto internacional Rey Abdulaziz de Yeda, en la costa del mar Rojo, donde el paquistaní fue recibido por el vicegobernador de la región de La Meca, Saud bin Mishaal, entre otros cargos locales y diplomáticos saudíes.

El medio oficial no aportó más detalles sobre la llegada, si bien la cadena de televisión privada saudí Al Arabiya afirmó que el primer ministro se reunirá con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

Sharif viaja acompañado por el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, en una misión que el Gobierno paquistaní calificó oficialmente de «contexto bilateral».

Sin embargo, el desplazamiento se produce en la ventana de tiempo adelantada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y por fuentes diplomáticas consultadas por EFE, que sitúan la reanudación del diálogo para finales de esta semana o principios de la siguiente.

Según estas fuentes, la propuesta para un segundo encuentro ya ha sido enviada a las delegaciones de Estados Unidos e Irán con el objetivo de desatascar las negociaciones sobre el enriquecimiento de uranio.

El viaje de Sharif está también precedido de una reunión en Islamabad entre altos cargos de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto para establecer un «marco cooperativo» estable y unificar visiones sobre la crisis.

Antes de la primera ronda del pasado fin de semana, estos países ya redactaron una hoja de ruta de 15 puntos para servir de base al diálogo. EFE

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