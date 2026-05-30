Sheinbaum inaugura primera fase del Aeropuerto de la Ciudad de México a días del Mundial

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Ciudad de México, 30 may (EFE).- Faltan 12 días para la llegada de millones de turistas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con motivo de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, con poco margen de tiempo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este sábado la primera fase de remodelación, que busca modernizar las instalaciones y mejorar la experiencia de los pasajeros.

“Son 6.500 millones de pesos de inversión (unos 374,5 millones de dólares) y esa inversión es muy importante porque es autogenerada por el aeropuerto, no se dio presupuesto público (…) Lo principal ya está hecho”, manifestó la mandataria mexicana sobre esta primera fase de tres, aunque esta se tenía contemplada para antes del partido inaugural en la capital mexicana.

En las inmediaciones del AICM, Sheinbaum reconoció la inauguración como un compromiso más cumplido en sus 20 meses de gobierno, de los cuales hará una rendición de cuentas el domingo, entre esos logros aseguró que destacará las renovaciones realizadas en el AICM.

La inversión total de las tres fases es de 10.000 millones de pesos (576,2 millones de dólares), por lo que la primera fase, en la que trabajaron desde abril de 2025 hasta ahora más de 2.000 personas, es la más significativa de la remodelación.

En ese sentido, el director general, almirante Juan José Padilla, explicó que se intervinieron más de 394.000 metros cuadrados de superficie destinada directamente a los pasajeros de la terminal 1 y 2.

También dijo que se logró la reorientación de 34.000 metros cuadrados adicionales para ampliar salas de última espera, pasillos, filtros de seguridad, vialidades y estacionamientos.

Padilla aseguró que la ampliación de líneas de inspección al 25 % en los filtros de seguridad permitirá que, en los horarios de alta afluencia, los pasajeros “no tarden más de 3 o 4 minutos en los procedimientos de revisión”.

Y resaltó el incremento de filtros automáticos en las áreas migratorias que ahora lograrán realizar el control de vigilancia en “no más de 9 minutos”, en comparación con los 40 que llegaban a esperar en las horas pico.

Las mejoras sustantivas dijo que se enfocaron en la puntualidad de los vuelos, en incrementar la expedición de la entrega del equipaje, mayor limpieza, así como contar con un servicio de internet sin intermitencias.

En cuanto a la polémica de los taxis y los transporte de aplicación, como Uber, reconoció que se trabajó en ello, y ahora los pasajeros podrán elegir su vehículo de preferencia para la salida del AICM, tras la instalación de bahías fuera de la zona federal.

“Queremos no un aeropuerto para un Mundial, queremos un aeropuerto para los mexicanos”, sentenció.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) trasladó a 44.5 millones de pasajeros a nivel nacional e internacional durante el 2025, aunque espera llegar a los 50 millones con la celebración del Mundial.

Durante las renovaciones, usuarios del AICM han reportado inundaciones provocadas por filtraciones en los techos, congestiones por la maquinaría y escombros sobre las vías de paso, fallas en los servicios básicos, infraestructura limitada y la tensión vehicular entre los taxis y los autos de aplicaciones. EFE

abz/seo

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