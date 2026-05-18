Sheinbaum ofrece diálogo a maestros que amenazan con huelga y protestas durante el Mundial

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Ciudad de México, 18 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció hoy una mesa de diálogo a los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes han anunciado una huelga a partir del próximo 1 de junio y amenazan con llevar a cabo protestas durante el Mundial de Fútbol, que se disputará simultáneamente en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

“Son algunos maestros, no son todos los maestros, eso primero”, puntualizó la mandataria en conferencia de prensa al ser consultada sobre el anuncio de la coordinadora, uno de los principales sindicatos del magisterio mexicano.

Sheinbaum aseguró que tanto la Secretaría de Gobernación como la de Educación Pública mantienen abiertos canales de interlocución con los maestros disconformes.

Y al ser preguntada sobre la posibilidad de se produzcan protestas y bloqueos coincidiendo con la celebración de los partidos del Mundial, especialmente en Ciudad de México, la mandataria respondió: “Hay que respetar las libertades y, al mismo tiempo, que se desarrolle el Mundial, o sea, es la tarea de todo Gobierno».

«Vamos a trabajar bien como siempre hemos hecho”, insistió.

La CNTE anunció el pasado domingo una huelga nacional indefinida a partir del 1 de junio, con una marcha desde el monumento del Ángel de la Independencia al Zócalo, en pleno centro de la capital mexicana, donde prevé realizar una acampada y definir nuevas acciones de protesta.

Este anuncio se produce pocos días antes del inicio del Mundial, cuyo partido inaugural tendrá lugar el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

Los dirigentes sindicales han manifestado que quieren aprovechar la proyección internacional del torneo deportivo para dar visibilidad a sus demandas.

Al preguntarle si se permitirá el ingreso de los maestros al Zócalo, donde han comenzado los preparativos para un festival de seguidores del Mundial, Sheinbaum insistió en la negociación.

“Tiene que haber diálogo. Vamos a dialogar con ellos a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública”, reiteró.

Los maestros han rechazado el aumento salarial del 9 % anunciado por el Gobierno federal y han acusado a las autoridades de responder con “migajas” a sus exigencias. EFE

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