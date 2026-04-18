Sheinbaum ofrece México como sede de la cumbre en defensa de la democracia en 2027

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(Actualiza con declaraciones de la presidenta mexicana)

Barcelona, 18 abr (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado este sábado que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido su país como sede de la cumbre en defensa de la democracia que se celebrará en 2027.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención de apertura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

El presidente del Gobierno ha dado la bienvenida a este encuentro a la presidenta mexicana, que es la primera vez que participa en este foro, y a renglón seguido le ha agradecido que haya ofrecido su país para la cumbre que se celebrará el año que viene.

Sánchez ha recibido a Sheinbaum antes de la foto de familia de la cumbre y ambos han conversado brevemente mientras posaban para los informadores gráficos.

En su posterior intervención, Sheinbaum ha explicitado su voluntad de que México acoja la cumbre el próximo año, un encuentro que ha dicho que se debería focalizar en «la economía centrada en el bienestar» y en dar con «una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos».

«Democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra. Significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad y la dignidad de los pueblos. Solo el respeto a la diversidad y el amor a los demás hará posible construir un mundo donde quepan todos y todas», ha añadido la presidenta mexicana. EFE

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