Sheinbaum pide revisar norma tras sacrificio de 10.000 perros callejeros en México

3 minutos

Ciudad de México, 16 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que debe privilegiarse la protección animal y consideró necesario revisar la normativa vigente, luego de que la senadora oficialista Mariela Gutiérrez confirmara que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, Estado de México, se aplicó la eutanasia a 10.000 perros callejeros.

“Ahora (la alcaldesa) no violó la ley porque estaba en una norma, ¿no? En todo caso, pues hay que cambiar la norma”, señaló la mandataria al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina.

La polémica surgió después de que Gutiérrez, hoy senadora por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reconociera en una conferencia de prensa en el Senado que entre 2019 y 2023 fueron sacrificados 10.000 perros en ese municipio, ubicado a unos 40 kilómetros al norte de Ciudad de México.

La legisladora defendió la medida al argumentar que se trató de animales en “deplorables condiciones” de salud o involucrados en ataques a personas, y aseguró que el procedimiento se realizó conforme a protocolos y normas oficiales mexicanas.

En ese sentido, Sheinbaum recordó que su Gobierno elevó a rango constitucional la protección de los animales y adelantó que aún está pendiente la legislación secundaria.

“Por eso llevamos a rango constitucional la protección de los animales. Está pendiente la ley, por cierto (…) Está pendiente, la está realizando la consejera jurídica con la secretaria (de Medio Ambiente) Alicia Bárcena. Para poderla publicar”, apuntó.

La mandataria señaló que, aunque la actuación del municipio se habría apegado a la norma vigente, es necesario revisar el marco legal para fortalecer la protección de los animales, a los que se refirió como “seres sintientes”.

“Yo creo que es mejor siempre buscar la protección animal siempre y buscar las mejores prácticas para ellos.”

La presidenta insistió en que la política pública debe orientarse a garantizar mejores condiciones de vida para los animales en situación de calle.

La controversia ha reavivado el debate en México sobre el manejo de animales callejeros, un problema que, según la propia senadora Gutiérrez, representa una “crisis real” a nivel nacional debido al abandono, la reproducción sin control y la presencia de animales enfermos o agresivos.

Para defender su gestión, la legisladora señaló que durante su mandato también se realizaron más de 50.000 esterilizaciones, además de miles de adopciones, rescates y donaciones, y aseguró que en total fueron atendidos más de 80.000 perros en situación de calle.

El caso se produce en un contexto en el que el Gobierno federal impulsa una legislación para armonizar la reciente reforma constitucional en materia de bienestar animal y definir nuevas reglas para la atención de fauna urbana y animales de compañía. EFE

csr/afs/cpy

(foto)