Sheinbaum propone en Barcelona una declaración en contra de intervención militar en Cuba
Barcelona (España), 18 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este sábado en su intervención en la cumbre de defensa de la democracia que quiere proponer una declaración «en contra de la intervención militar en Cuba».
«Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan», dijo la mandataria mexicana en su intervención de apertura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reúnen en Barcelona a una docena de líderes progresistas en defensa de la democracia, entre los que figuran, además de Sheinbaum, los presidentes de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, así como representantes de otros gobiernos progresistas. EFE
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(foto) (vídeo)
Sheinbaum participa en la cumbre
declaración en contra de l aintervención militar en paz
que la plaz el ydiálogo prevelzca
+eativo y luchado y profundamente generoso
qe ha prendido a reessistir sin odiar
a defenr sus derehco sin dejar
acrer e nlapaz inlcuso cuando historia pha puesto puebles dif
peueblo solidario h asta adversidsad
profundamente humano, que se resiste a inficiaulismo
que
no mir aocn desprecio
que reconoce su iorgen en grandes culturas
aquellas calalda sy saqueadas
nuna derrotadas
memorias qu en o se conquistas
pirámidde dl sol
historia milenarari que no es pasado
resente en uetrs lengua, yforma de mirar el mundo
historia sagrada
fuerza para levantarse y seguir tejidoen el destino
abolición de la esclavitd
legado de josé maria morelo y pavón
palabras que aún estremecen
soberanía emana del pueblo
dignidad no admite castas
diferencia de vicio y virtud
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benito juárez
serparron igelsia estado a mediados del xix
entre indiiduos como naciones el repseto al derehco ajeno es la paz
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mujers y homres que en 1910 se lenbaon no por ambicion si no justica, no podre poder si no por derehco del pueblo de me´xico a democracia
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vengo de páis que abrazó al exilio y convirtió la solidad rn acción
valendía de frida kalho
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azol la voz contra bloqueo a cucba en 9162
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mujerse yhmbres que ucha por la
orgullosa d emi pueblo e historia
capacidad e copartir
pueblo que en 2018 el esarolo edemo existe cuando se trabaja pra la solidaridd compartida
felciitar a colegas presiente que lucah por presidencia
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esto igue siendo u aprote d emexico da undo como ppio de democracia
cual libertad
la libertadda que sdeiende el conservadurimos, de someter interses externos
convertir s anaciones colonaias modernos
a libertad del marcado muchaos en landa nadoas en mucho
libertad es palabra vacía si no le acompaña justicia social, soberanía y dignidad d elos pueblos
democracia del pueblo, no de elites, de distribución de riqueazas, particiación, de la paz
no de la guerra
democracia como decía AL: por el peublo
no hya democracia cunado no hay opición para poraes, desfavorecidos
acción conceta g20
10 % de gato mundial de armanmenteo para impulsar pprgrama mundial de reforestación
env ez de sembrar guerras sembremos
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fraterbidd por ecima de la guerra que la vida no se ocmpra como tampoco la dignidad d elos pueblos
solo rspeto ivercisdad
quepan todos
mujer d epaz, reprsento a una mujer aqu eama la libertad´la justicia, la fraternidad
que entiende