Sheinbaum propone en Barcelona una declaración en contra de intervención militar en Cuba

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Barcelona (España), 18 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este sábado en su intervención en la cumbre de defensa de la democracia que quiere proponer una declaración «en contra de la intervención militar en Cuba».

«Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan», dijo la mandataria mexicana en su intervención de apertura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reúnen en Barcelona a una docena de líderes progresistas en defensa de la democracia, entre los que figuran, además de Sheinbaum, los presidentes de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, así como representantes de otros gobiernos progresistas. EFE

ep/vh

(foto) (vídeo)

Sheinbaum participa en la cumbre

declaración en contra de l aintervención militar en paz

que la plaz el ydiálogo prevelzca

+eativo y luchado y profundamente generoso

qe ha prendido a reessistir sin odiar

a defenr sus derehco sin dejar

acrer e nlapaz inlcuso cuando historia pha puesto puebles dif

peueblo solidario h asta adversidsad

profundamente humano, que se resiste a inficiaulismo

que

no mir aocn desprecio

que reconoce su iorgen en grandes culturas

aquellas calalda sy saqueadas

nuna derrotadas

memorias qu en o se conquistas

pirámidde dl sol

historia milenarari que no es pasado

resente en uetrs lengua, yforma de mirar el mundo

historia sagrada

fuerza para levantarse y seguir tejidoen el destino

abolición de la esclavitd

legado de josé maria morelo y pavón

palabras que aún estremecen

soberanía emana del pueblo

dignidad no admite castas

diferencia de vicio y virtud

legado d eindependtistas

dignidad de josé fortí y esquiró

no debe premiarse a quien sirve a patria

cubierta con legado de benemerito de las américas

benito juárez

serparron igelsia estado a mediados del xix

entre indiiduos como naciones el repseto al derehco ajeno es la paz

cubierta con legado de feipe angel, muchos

mujers y homres que en 1910 se lenbaon no por ambicion si no justica, no podre poder si no por derehco del pueblo de me´xico a democracia

cubierta con legado de general lázaro cárdenas

vengo de páis que abrazó al exilio y convirtió la solidad rn acción

valendía de frida kalho

vego a rccorad que méxcio ha sabio sisnterer sus ppio incluso en solidad

azol la voz contra bloqueo a cucba en 9162

ningun pueblo es pequeño ni sigrade y estoquico cunado defeindo su derecho a la soberá y alvida pelna

mujerse yhmbres que ucha por la

orgullosa d emi pueblo e historia

capacidad e copartir

pueblo que en 2018 el esarolo edemo existe cuando se trabaja pra la solidaridd compartida

felciitar a colegas presiente que lucah por presidencia

lo que mexico tiene comp piros

respeto a autodererminación

no intrevencion

solucion pacifica de controversias

rechazo a uso de la fuerza

igualda jca de dechos

cooperacion inter para dsarrol

respeto a decho uhamosno

lucha por l paz

esto igue siendo u aprote d emexico da undo como ppio de democracia

cual libertad

la libertadda que sdeiende el conservadurimos, de someter interses externos

convertir s anaciones colonaias modernos

a libertad del marcado muchaos en landa nadoas en mucho

libertad es palabra vacía si no le acompaña justicia social, soberanía y dignidad d elos pueblos

democracia del pueblo, no de elites, de distribución de riqueazas, particiación, de la paz

no de la guerra

democracia como decía AL: por el peublo

no hya democracia cunado no hay opición para poraes, desfavorecidos

acción conceta g20

10 % de gato mundial de armanmenteo para impulsar pprgrama mundial de reforestación

env ez de sembrar guerras sembremos

declaración en contra de l aintervención militar en paz

que la plaz el ydiálogo prevelzca

denoracia que responda las verdadesr nedesidad de los pueblos

fraterbidd por ecima de la guerra que la vida no se ocmpra como tampoco la dignidad d elos pueblos

solo rspeto ivercisdad

quepan todos

mujer d epaz, reprsento a una mujer aqu eama la libertad´la justicia, la fraternidad

que entiende