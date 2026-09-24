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Sheinbaum recibe al presidente de Corea del Sur para abordar inversiones y nuevos acuerdos

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Ciudad de México, 24 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, donde sostendrán una reunión bilateral y está prevista la firma de acuerdos en materia comercial, cultural y educativa.

El encuentro, según adelantó previamente la mandataria mexicana, abordará también las inversiones que Corea del Sur proyecta realizar en México, así como las condiciones para la operación de las empresas surcoreanas en el país.

La visita de Lee, la primera de Estado de un presidente surcoreano a México desde 2010, busca ampliar la cooperación bilateral en áreas como comercio e inversión, energía, tecnología e intercambios culturales. EFE

csr/cpy

(foto)(video)

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