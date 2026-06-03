Shia LaBeouf se declara culpable de agredir a dos hombres durante una pelea en un bar

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Miami (EE.UU.), 3 jun (EFE).- El actor Shia LaBeouf se declaró este miércoles culpable de varios cargos de agresión por un altercado ocurrido en un bar durante la celebración del último Mardi Gras en Nueva Orleans, por el que fue detenido en febrero.

La estrella de cine fue sentenciada a dos años de libertad condicional, rehabilitación por abuso de alcohol, capacitación en sensibilización y clases de control de la ira, según documentos judiciales.

El artista, reconocido por su trabajo en la saga ‘Transformers’ e ‘Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal’ (2008), fue acusado por dos hombres de haberles agredido durante una disputa pasada la medianoche en Royal Street, una zona turística conocida por sus restaurantes, hoteles y comercios.

Una de las victimas denunció que el actor estadounidense le golpeó varias veces con el puño cerrado, y que tras abandonar el sitio, LaBeouf regresó y le volvió a agredir a él y a otra persona, antes de ser detenido por las autoridades.

La abogada del actor estadounidense describió el suceso ante la corte de Luisiana como «una pequeña pelea en un bar» y expresó que su cliente está «deseando centrarse en la familia, el trabajo y nuevos proyectos creativos».

LaBeouf también profirió comentarios homofóbicos hacia los hombres a los que agredió, según los documentos judiciales.

El actor fue ingresado primero en un hospital con heridas menores, tras lo que la Policía lo encarceló brevemente, aunque salió del calabozo tras pagar una fianza de 105.000 dólares y ser obligado por un juez a someterse a un tratamiento para la drogadicción. EFE

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