Siete muertos en intercambio de ataques entre Ucrania y Rusia

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Tres personas murieron en el este de Ucrania y cuatro en Rusia y en la Crimea anexada en un nuevo intercambio de ataques registrado este jueves, informaron las autoridades de las regiones afectadas.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, la potencia de los bombardeos aumenta en ambos lados de la frontera, dejando un número creciente de víctimas civiles.

Los esfuerzos estadounidenses de mediación entre Kiev y Moscú quedaron en suspenso desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a fines de febrero, con la atención de Washington acaparada por Irán.

Este jueves tres personas fallecieron y 19 resultaron heridas, entre ellas una niña de dos años, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk (centro-este), informó en la plataforma de mensajería Telegram el jefe de la administración regional, Oleksandre Ganja.

En la provincia rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, otro hombre murió y uno quedó herido en un ataque ucraniano con drones contra un vehículo, según un comunicado de las autoridades regionales publicado en redes sociales.

En las afueras de Vorónezh, 500 km al sur de Moscú, un «niño de tres años fue asesinado» en el incendio que se declaró en su casa tras la caída de un dron, escribió en la plataforma de mensajería el gobernador regional, Aleksandr Gúsev.

Los padres del menor «sufrieron diversas heridas», precisó al añadir que un joven también resultó herido en un ataque de drones en la misma zona.

En Crimea, anexada por Rusia en 2014, dos personas fallecieron y cinco sufrieron heridas, incluidos dos niños, en un bombardeo ucraniano, reportó el gobernador local instalado por Moscú, Serguéi Axionov.

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