Sin progresos en El Cairo para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza

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(Actualiza con detalles sobre la reunión de esta jornada)

El Cairo, 7 jun (EFE).- Las reuniones entre las distintas facciones palestinas continuaron este domingo en El Cairo por segundo día consecutivo sin avances significativos para superar las diferencias y avanzar en la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, según fuentes egipcias y palestinas consultadas por EFE.

Las fuentes, que pidieron mantener el anonimato, indicaron que las conversaciones buscan alcanzar un consenso que permita completar la primera etapa del acuerdo y avanzar hacia la segunda fase, estancada desde hace meses pese a los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos.

La jornada del sábado estuvo marcada por «numerosos desacuerdos» entre las facciones palestinas sobre los principales asuntos de la agenda, que se trataron de suavizar en la sesión de este domingo.

Según las fuentes, el éxito de las iniciativas propuestas depende de la capacidad de las facciones para superar sus diferencias, mientras que el liderazgo egipcio realiza esfuerzos para acercar posiciones.

Los informantes confirmaron que las conversaciones aún no han dado lugar a ningún entendimiento definitivo para alcanzar un acuerdo integral.

Las reuniones incluyeron al jefe de la inteligencia egipcia, general Hassan Rashad; al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani; y al jefe de la inteligencia turca, Ibrahim Kalin.

Las facciones palestinas, con la participación de una delegación de Hamás encabezada por Jalil al Haya, abordaron la cuestión de la posesión de las armas, aspecto que consideraron un «asunto interno palestino», aunque no mostraron ninguna objeción a discutirlo con los mediadores.

De acuerdo con las fuentes, las diferencias a este respecto se limitan a detalles técnicos y mecanismos de implementación, si bien todas presentan consenso en que las armas no pueden ser confiscadas por Israel, cualquier recogida o gestión debe realizarse a través de un organismo palestino dentro de un proceso político integral y se debe poner fin a los grupos armados que cooperan con Israel.

Asimismo, agregaron que las facciones respaldaron la entrada del Comité de Administración de Gaza para asumir el control de la seguridad del enclave palestino, que actualmente recae en el Ministerio del Interior, así como la retirada del Ejército israelí a la ‘línea amarilla’ como punto de partida.

Los mediadores trabajan ahora en un nuevo documento que combinará las observaciones de las facciones palestinas con la hoja de ruta propuesta por Nikolay Mladenov, coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.

Las conversaciones continúan con el objetivo de superar los puntos de conflicto y garantizar la aplicación efectiva del acuerdo. EFE

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