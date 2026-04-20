Sindicato de periodistas tunecinos alerta del aumento de «discursos racistas» en medios

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Túnez, 20 abr (EFE).- El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés) alertó este lunes del «riesgo» que supone la «promoción de discursos racistas y discriminatorios» en los medios de comunicación y de publicaciones de xenófobas en sus redes sociales, que -consideró- han aumentado de manera «alarmante».

Según explicó el SNJT en un comunicado, se ha detectado «un grave aumento en el discurso de odio en Túnez contra inmigrantes de países del África subsahariana», un hecho que el gremio rechazó, al considerarlo «inaceptable, tanto profesional como legalmente».

El sindicato mostró su «preocupación» por la «ola creciente de incitación al odio y el acoso sistemático a través de las plataformas de medios» dirigidos, «desde dentro», a profesionales de la comunicación críticos con la xenofobia y a organizaciones que trabajan contra el racismo y apoyan a migrantes en situación irregular.

El SNJT explicó que tomará medidas legales y «de combate» para proteger a los periodistas y a las organizaciones afectadas, con el fin de «garantizar un ambiente de trabajo seguro libre de violencia e incitación digital».

El pasado martes, la ONG Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) denunció el creciente «discurso racista» también en las instituciones del Estado, después de que el diputado del Parlamento Tarek Mehdi manifestara que los migrantes subsaharianos provocan un riesgo de «cambio demográfico» en el país.

El FTDES destacó que las declaraciones del legislador -por las que horas más tarde se disculpó- rememoran un tipo de discurso que comenzó en febrero de 2023, y se ha ido repitiendo en los últimos años, cuando el presidente del Gobierno, Kais Said, se refirió a los migrantes del África subsahariana como una amenaza demográfica para Túnez.

Entonces, el mandatario defendió medidas urgentes contra lo que definió como «hordas de inmigrantes ilegales» llegados de países vecinos, cuya presencia -aseguró- es fuente de «violencia, crímenes y actos inaceptables», debido a una «inmigración que forma parte de una empresa criminal nacida en los albores de este siglo, para cambiar la composición demográfica». EFE

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