Sindicato luso dice que 65 % de los vuelos han sido cancelados por huelga en Portugal

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Lisboa, 3 jun (EFE).- El Sindicato de los Trabajadores de Aviación y Aeropuertos (Sitava) de Portugal informó este miércoles de que cerca del 65 % de los vuelos programados para hoy fueron cancelados a causa de la huelga general celebrada en el país para protestar contra la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo de centroderecha.

La información fue confirmada por el dirigente del Sitava, Armando Costa, en declaraciones a EFE desde el aeropuerto de Lisboa, donde aclaró que «no es fácil» cuantificar los niveles de adhesión en el sector.

«No es fácil cuantificarlo, pero teniendo en cuenta que es un 65 % de los vuelos cancelados, quiere decir que la adhesión estará por encima del 60 %, seguramente», consideró.

De acuerdo a lo que indica en su web la aerolínea portuguesa TAP, bajo control estatal y en vías de reprivatización, la compañía tiene previsto operar 79 vuelos en el marco de los servicios mínimos decretados durante la huelga en el país.

Consultada por EFE, la gestora ANA Aeropuertos de Portugal no ha confirmado el impacto de la huelga en sus instalaciones.

Solamente en el aeropuerto de Lisboa, el mayor del país, se cuentan a decenas los trayectos cancelados, con destinos como Boston, Toronto, Frankfurt, Londres, Madrid o Asturias.

La huelga general de este miércoles, convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), comenzó la pasada medianoche y tendrá una duración de 24 horas, aunque sus efectos también podrán sentirse en las primeras horas del jueves.

Desde la CGPT-IN esperan una «gran» adhesión a la paralización, que es la segunda huelga general en el país en menos de seis meses, ambas convocadas en contra de la propuesta del Gobierno para alterar la legislación laboral.

La anterior huelga general, celebrada el 11 de diciembre y convocada por la CGTP-IN y UGT (que no se ha sumado en esta ocasión), fue la primera huelga en Portugal en doce años, desde los tiempos de la ‘troika’.

Los representantes de los trabajadores rechazan la propuesta de reforma de la legislación laboral impulsada por el Ejecutivo de centroderecha, que presentó el proyecto a mediados de 2025 y finalmente lo aprobó este pasado mayo en Consejo de Ministros pese a no haber logrado un acuerdo con la concertación social (Gobierno, sindicatos y patronales).

Se oponen a esta reforma porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad. EFE

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