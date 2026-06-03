Sindicato luso dice que 65 % de los vuelos han sido cancelados por huelga en Portugal

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(Actualiza con declaraciones de viajeros)

Lisboa, 3 jun (EFE).- El Sindicato de los Trabajadores de Aviación y Aeropuertos (Sitava) de Portugal informó este miércoles de que cerca del 65 % de los vuelos programados para hoy fueron cancelados a causa de la huelga general celebrada en el país para protestar contra la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo de centroderecha.

La información fue confirmada por el dirigente del Sitava, Armando Costa, en declaraciones a EFE desde el aeropuerto de Lisboa, donde aclaró que «no es fácil» cuantificar los niveles de adhesión en el sector.

«No es fácil cuantificarlo, pero teniendo en cuenta que es un 65 % de los vuelos cancelados, quiere decir que la adhesión estará por encima del 60 %, seguramente», consideró.

De acuerdo a lo que indica en su web la aerolínea portuguesa TAP, bajo control estatal y en vías de reprivatización, la compañía tiene previsto operar 79 vuelos en el marco de los servicios mínimos decretados durante la huelga en el país.

Consultada por EFE, la gestora ANA Aeropuertos de Portugal no ha confirmado el impacto de la huelga en sus instalaciones.

Solamente en el aeropuerto de Lisboa, el mayor del país, se cuentan a decenas los trayectos cancelados, con destinos como Boston, Toronto, Frankfurt, Londres, Madrid o Asturias.

Según EFE pudo constatar, el ambiente en el aeropuerto lisboeta hoy era tranquilo, aunque se podían observar los efectos de la huelga en las pantallas del aeropuerto, que mostraban vuelos cancelados y advertencias sobre la paralización.

Entre los viajeros que acudieron al lugar se encontraba Nathiely Araújo, una brasileña de 29 años que, tras “haberlo intentado todo”, afirmó a EFE que deberá permanecer 17 horas adicionales hasta que su avión de vuelta a casa, inicialmente previsto para este mediodía, pueda partir.

“Organicé todo mi viaje y compré los billetes hace muchos meses”, comentó, añadiendo que se enteró de la huelga general hace tres días por un correo electrónico de su aerolínea.

Observando las pantallas, junto a sus padres, se encontraba Máximo Martines, un joven portugués de 22 años que revisaba si su vuelo a Bruselas finalmente será cancelado.

Visiblemente nervioso, Martines dijo a EFE que “está de acuerdo con que los trabajadores hagan huelgas para reclamar sus derechos”, pero no quiere quedarse en tierra.

La huelga general de este miércoles, convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), comenzó la pasada medianoche y tendrá una duración de 24 horas, aunque sus efectos también podrán sentirse en las primeras horas del jueves.

Desde la CGPT-IN han celebrado que se está registrando «gran» adhesión a la paralización, que es la segunda huelga general en el país en menos de seis meses, ambas convocadas en contra de la propuesta del Gobierno para alterar la legislación laboral, mientras que desde el Gobierno han asegurado que «la gran mayoría» de los trabajadores han acudido a sus puestos de trabajo.

Algunos de los sectores más afectados son los transportes, las escuelas y los hospitales.

La anterior huelga general, celebrada el 11 de diciembre y convocada por la CGTP-IN y UGT (que no se ha sumado en esta ocasión), fue la primera huelga en Portugal en doce años, desde los tiempos de la ‘troika’.

Los representantes de los trabajadores rechazan la propuesta de reforma de la legislación laboral impulsada por el Ejecutivo de centroderecha, que presentó el proyecto a mediados de 2025 y finalmente lo aprobó este pasado mayo en Consejo de Ministros pese a no haber logrado un acuerdo con la concertación social (Gobierno, sindicatos y patronales).

Se oponen a esta reforma porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad. EFE

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