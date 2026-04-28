Soldado de EEUU se declara no culpable de apostar en Polymarket sobre operativo de Maduro

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Nueva York, 28 abr (EFE).- El soldado estadounidense acusado de lucrarse en la plataforma de apuestas Polymarket usando información clasificada sobre el operativo que llevó a la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, se declaró este martes no culpable ante una jueza.

El Departamento de Justicia acusó el pasado viernes a Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, en el primer caso conocido de ‘insider trading’ (tráfico de información privilegiada) relacionado con los llamados mercados de predicciones, que permiten apostar dinero en acontecimientos reales de todo tipo.

El soldado se presentó en un juzgado federal de Nueva York con un traje de chaqueta oscuro y pantalones tejanos para su primera audiencia ante la jueza Margaret Garnett, que preside el caso, según medios locales.

Según las autoridades, Van Dyke, que participó en la planificación y ejecución del operativo que llevó a la captura de Maduro el pasado 3 de enero, apostó unos 33.000 dólares en cuestiones sobre Venezuela son baja probabilidad de acierto y acabó ganando más de 400.000 dólares en limpio.

Van Dyke fue arrestado el viernes en Carolina Norte, donde está estacionado en una base militar, pero salió en libertad tras pagar una fianza de unos 250.000 dólares y aceptar restricciones de viaje por el país. Su caso se procesará en Nueva York.

A nivel federal, afronta cinco delitos de fraude penados con un máximo de entre 10 y 20 años de prisión cada uno, pero también ha sido acusado por la vía civil por la agencia reguladora de derivados financieros, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

La CFTC señaló en una nota que es su primer caso de ‘insider trading’ con contratos de acontecimientos y también el primero en el que usa la llamada ‘regla de Eddie Murphy’ (por el actor de la película ‘Trading places’), que prohíbe comerciar con productos básicos (‘commodities’) usando información gubernamental clasificada.

Polymarket, sometida a escrutinio en los últimos años a medida que crece su popularidad, fue vetada por el Gobierno del demócrata Joe Biden en 2022 y retornó a EE.UU. a finales de 2025.

Su consejero delegado, Shayne Coplan, dijo en X la semana pasada que notificó a las autoridades sobre la «actividad sospechosa» de Van Dyke y cooperó en el proceso. «Esto ocurre constantemente entre bambalinas, aunque a muchos les hagan creer otra cosa», apostilló.

Otra exponente de los mercados de predicciones es Kalshi, que opera en EE.UU. desde 2021, regulada también por la CFTC, y que a raíz de este caso ha divulgado que bloqueó al soldado, impidiéndole crear una cuenta para hacer apuestas en su plataforma. EFE

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