Solicitudes de residencia de extranjeros en Paraguay crecieron 62 % en el primer semestre

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Asunción, 25 jul (EFE).- Las solicitudes de residencia en Paraguay por parte de extranjeros crecieron un 62 % entre enero y junio de este año, al sumar 33.243 pedidos, frente a los 20.567 trámites recibidos en el primer semestre de 2025, informó este sábado la dirección nacional de Migraciones.

Del total de trámites recibidos este semestre, 27.024 corresponden a solicitudes de residencia temporal y 6.219 a residencias permanentes, detalló la institución en un comunicado.

Migraciones indicó que, ante este crecimiento «sin precedentes», está implementando un plan de contingencia «para agilizar el trabajo técnico de control y procesamiento de los trámites», según la nota.

En ese sentido, anunció que se extenderán los horarios de trabajo de sus funcionarios y que se incorporarán «jornadas laborales en días no hábiles», con el objetivo de «reducir los tiempos de respuesta» a las solicitudes de residencia.

Paraguay también registró un aumento del 83 % en los pedidos de residencia por parte de extranjeros en el primer trimestre de este año, al alcanzar los 18.071 trámites.

Entre enero y marzo, el organismo estatal expidió 14.275 residencias, un 64 % de ellas a brasileños (9.195), un 8,4 % argentinos (1.205), el 4,5 % a alemanes (651) y un 2,6 % a españoles (373).

El Gobierno paraguayo anunció en abril pasado un programa que concede residencia permanente, sin el trámite previo de una temporal, a extranjeros que inviertan en los sectores turístico, inmobiliario y financiero, según informó entonces el Ministerio de Industria y Comercio. EFE

nva/cpy