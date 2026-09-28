SpaceX lanza el enorme Starship con la meta de su primer viaje orbital

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Miami (EE.UU.), 28 sep (EFE). SpaceX, la compañía de Elon Musk, lanzó este lunes desde Texas la decimocuarta prueba de vuelo del Starship, una misión en la que intentará por primera vez colocar la enorme nave alrededor de la Tierra «si las condiciones lo permiten».

El vuelo despegó sin problemas a las 8:49 hora de la costa este de Estados Unidos (12:49 GMT) desde Starbase, el complejo de SpaceX en el extremo sur de Texas, junto a la costa del golfo de México y cerca de la frontera mexicana.

La misión está diseñada para alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros sobre la Tierra y completar unas seis vueltas alrededor del planeta durante un vuelo de casi 10 horas, antes de realizar un amerizaje previsto en el océano Pacífico, al oeste de Chile. EFE

ims/crf

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